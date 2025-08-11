Від краси захоплює дух. Де розташований наймальовничіший пляж Одещини з приємним бонусом

Тут є старовинний маяк

В Україні чимало цікавих туристичних та унікальних місць, які захоплюють своєю красою. До прикладу, узбережжя селища Санжійка на Одещині.

"Телеграф" розповість, чому варто відвідати це місце і що у ньому особливого. Зауважимо, що Санжійку називають наймальовничішим селом Одещини та її узбережжя.

Санжійка — село, розташоване на відстані 35 км від Одеси, між Чорноморськом та Грибівкою. Узбережжя цього селища вирізняється неймовірною красою, крутими піщаними схилами та довгими пляжами з білим піском.

Санжійка зараз

Санжійка, пляж

Відомо, що у полях навколо села є кам’яні могильні хрести козаків, які свідчать про давнє минуле цих місць. Також на узбережжі є старий Санжійський маяк. Його побудували на схилах, які підмиваються морем й досі. Ерозія узбережжя змушувала людей кілька разів переносити маяк, тому зараз його прозвали "маяком, що тікає". ⠀

Санжійський маяк

Чому варто відвідати Санжійку

Природна краса. Це село вважається одним з наймальовничіших на узбережжі Одеської області. Тут захоплюють не тільки панорами та схили, а спокій моря і його тиша. Тут природа залишилась чистою, без впливу людини, що добре видно на фото.

Санжійка

Вид на море

Спокійний відпочинок. Санжійка ідеальне місце для тих, хто хоче відпочити в тиші, спокої та з мінімальною кількістю людей. Тут навіть немає шумних атракціонів чи бетонних набережних.

Доступне житло. Досить часто в селі здають кімнати на дачах та є мініготелі, які вирізняються своєю доступністю. Вартість житла у Санжійці набагато менша за Затоку чи саму Одесу.



Зручне розташування. До села можна легко доїхати трасою М-15 або автобусом з Одеси, Чорноморська. Санжійка знаходиться в 35 км від Одеси.

Зауважимо, що наразі в Чорному морі на цьому відтинку узбережжя заборонено купатись через загрозу мін. Однак це не завадить добре відпочити подалі від міської метушні.

