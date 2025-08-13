Успейте посетить, пока лето не закончилось. Под Житомиром есть сказочное место для отдыха (видео)

Территория карьера обустроена для комфортного семейного отдыха

Отдохнуть в Украине можно на Богунский карьере в Житомирской области. Местный житель поделился впечатлениями от посещения популярного среди местных мест отдыха.

Соответствующее видео появилось в социальной сети Тик Ток. Он рассказал о его преимуществах и инфраструктуре.

Посмотрите, какую красоту сделали! Песочек, все высыпали, детская площадка. Приезжайте, отдыхайте, рассказывает мужчина в своем видеообзоре.

По словам житомирянина, территория карьера обустроена для комфортного семейного отдыха. Здесь есть не только чистый песок и детская площадка, но и парковая зона с лавочками, где все аккуратно убрано. Рядом находится живописный лес и река, что создает идеальные условия для отдыха на природе.

Все хорошенько, лесочек, все прекрасно, даже мусорные урны есть. Смотрите, все люди отдыхают. Пожалуйста, мусор собирайте и выбрасывайте, обращается он к посетителям, отмечая важность сохранения чистоты территории.

Особо мужчина отметил удобный выход к реке, который был специально обустроен для посетителей. На территории также ведется какое-то строительство, огражденное забором, однако назначение этих работ пока неизвестно.

Для любителей водных развлечений на карьере оборудован пирс для прыжков в воду, однако посетителей просят быть осторожными. Есть даже тарзанка для ищущих экстремальных ощущений.

Среди дополнительных услуг местная продавщица предлагает вкусную вареную кукурузу за 50 гривен.

Богунский карьер расположен примерно в 20 километрах от центра Житомира и становится все более популярным местом отдыха среди местных жителей и гостей города.

