Путін лякає Трампа літаючим Чорнобилем: чи реальна загроза і чому навіть у СРСР відмовилися від цієї ракети

Путін хоче налякати Трампа своєю ядеркою, але боятися краще самим росіянам

Прямо перед зустріччю Путіна та Трампа на Алясці росіяни, ймовірно, хочуть провести випробування ядерної крилатої ракети. Президента США вирішили налякати черговою чудо-зброєю, яку вже охрестили літаючим Чорнобилем.

"Телеграф" розповідає про те, наскільки реальна ця загроза і що відомо про цю ракету.

Путін бере на понт Трампа

Видання Reuters з посиланням на власні джерела в США та Європі пише, що російський режим з великою ймовірністю планує перед самітом Трампа і Путіна випробувати крилату ядерну ракету 9М730 "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall).

Зокрема експерти сказали виданню про високу активність на традиційному російському місці ядерних випробувань — архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі. Недавні знімки з супутника підтверджують, що на Новій Землі побільшало персоналу, обладнання, кораблів та літаків.

Точна дата випробувань невідома. Але знаючи, що 15 серпня має відбутися саміт між Путіним і Дональдом Трампом, можна сказати, що випробування відбудуться "цього тижня" — навряд чи вони планувалися так швидко, але здається, що їхній старт "форсували" через саміт. Принаймні так передбачає співрозмовник видання зі служб безпеки неназваної західної країни. А за словами експертів, на це вказує незвичайна активність у районі Нової Землі, у тому числі щонайменше шість кораблів та суден, пов’язаних із минулими випробуваннями "Буревісника".

Крилата ракета 9М730 "Буревісник" (SSC-X-9 Skyfall за класифікацією НАТО) — перспективна російська крилата ракета, що має в теорії ядерний двигун разом з ядерним боєзарядом. Теоретично це забезпечує ракеті необмежену дальність польоту, а двигун є додатковим чинником ураження.

Вперше про існування ракети "Буревісник" повідомив Путін у зверненні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року, а показали ракету у Міноборони РФ у липні 2019 року — при цьому лише на відео.

Військовий експерт Олег Старіков у розмові з "Телеграфом" сказав, що бойова потужність такої ракети передбачається на рівні 2 мегатонн. Теоретично, вона літатиме не високо над землею зі швидкістю близько тисячі кілометрів на годину.

"Неясно тільки, як охолоджувати ядерний двигун, якщо КР йде над землею, а не в космосі. Американці дуже болісно сприймають виведення в космос супутників з ядерним двигуном. Подивимося, що дадуть випробування", — каже він.

Влада Росії заявляє, що 9М730 "Буревісник" нібито не може бути перехоплений сучасними та перспективними засобами протиповітряної оборони. Також там стверджують, що ракета нібито має необмежену дальність польоту та непередбачувану траєкторію через ядерний двигун. Проте, експерти дуже скептично оцінюють такі заяви.

Ракета-невдаха небезпечна для своїх

"Буревісник" має дуже погану історію випробувань. Так, з 13 відомих спроб пусків ракети тільки дві були частково успішними: вперше ракета змогла злетіти, а вдруге навіть протрималася трохи більше двох хвилин.

У ході одного з випробувань 8 серпня 2019 року загинули п’ятеро фахівців-науковців Російського федерального ядерного центру — Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики. Попередньо ракета вибухнула просто на полігоні, створивши зону ядерного забруднення.

"Телеграф" вирішив розпитати експерта з ракетно-ядерного озброєння та колишнього працівника ракетного КБ "Південне Олександра Кочеткова про нову страшилку Кремля.

Він пояснив, що нова чудо-зброя Путіна насправді це добре забута радянська розробка часів Холодної війни. Тоді в СРСР хворіли на різні гіпер-масштабні дивакуваті проекти, які мали залякати США. Мозок радянського інженера тоді нагенерував безліч ідей, включаючи і орбітальну ядерну зброю, яку, до речі, розробляли в Дніпрі, і ядерні торпеди, і якраз крилаті ядерні ракети.

Як, навіщо та чому це чудовисько створено

За словами Кочеткова, ідея крилатої ракети з ядерним двигуном полягає в тому, що у звичайних ракет швидко закінчується паливо, а отже, потрібно придумати щось, що зможе утримувати її в повітрі довше. І цим "щось" стала компактна ядерна установка.

"Звичайна крилата ракета має турбореактивний або прямоточний реактивний двигун, який засмоктує повітря. І це повітря потрапляє до камери згоряння. Там авіаційний керосин змішується з повітрям, згоряє, набирає велику температуру, прискорюється і через сопло вилітає, забезпечуючи реактивну тягу. За рахунок цього ракета летить. Гас закінчується — ракета падає.

Ідея радянських конструкторів наступна — створюємо маленький ядерний реактор і тоді повітря, яке потрапляє в двигун, розігріватиметься не за рахунок гасу, а за рахунок того, що проходитиме через розпечений реактор і також виходитиме і створюватиме тягу. А оскільки ядерний реактор може працювати дуже довго, то час польоту ракети стає дуже довгим", — пояснив експерт.

Така зброя, зазначає Кочетков, теоретично може дозволити росіянам заходити на цілб з будь-якого напрямку і дуже швидко. Тобто ця ракета може кружляти десь у повітрі та по команді несподівано атакувати противника.

Путін перевершив СРСР, але є проблема

Експерт пояснює, що ідея такої зброї цікава сама по собі, але має низку великих мінусів. Таких великих, що навіть у СРСР всі ці плани згорнули, але деградуючий науковий потенціал путінської Росії, неспроможний придумати щось нове, вирішив відродити це "диво".

Серед мінусів, які перераховує експерт, є складність реалізації. Але найжирніший мінус — небезпека. Одна з найбільш очевидних, виходячи з принципу роботи ракети, — забруднення. Річ у тому, що повітря, яке вилітатиме із сопла після потрапляння в реактор, ставатиме радіоактивним. Тобто "Буревісник" — це літаючий Чорнобиль, який при польоті забруднить повітря радіацією, а воно потім випадатиме на землю або в океан, наприклад, з опадами.

"Навіть диктаторський, тоталітарний Радянський Союз вирішив, що це абсолютно неприпустимо", — зазначає Кочетков.

Чи варто боятися літаючого Чорнобиля

На даний момент, стверджує експерт, "Буревісник" — це фікція.

"Там нема чому літати зараз. Якщо навіть вони його зроблять і він відірветься від землі, то довго воно не пролітає, тому що там обов’язково щось розплавиться. І цей літаючий Чорнобиль впаде їм на голову. Це реально буде схоже на Чорнобиль, але в мініатюрі. Але довго "це" літати не зможе. Воно навіть у лабораторних умовах на землі виходить з ладу та вибухає як у 2019 році", — вважає експерт.

