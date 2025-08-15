У Дніпрі біля Києва плавають медузи з Китаю (фото, відео)

Вчені пояснили, чому вони з’явились саме зараз і чим це загрожує

Медузи заповнюють не тільки узбережжя морів, а й Дніпро. В річці поблизу Києва помітили невеликих майже прозорих створінь. Але вони — не нові гості в річці.

Це медуза Craspedacusta sowerbii, інвазивний вид, що поширився світом з Китаю. В Україні його вперше помітили в 1979 році і де — в ставках охолоджувачах Чорнобильської АЕС, а вже за кілька років він поширився в водоймах навколо Дніпра та самій річці. Найбільше їх зазвичай було в липні в водосховищах на Дніпрі, адже прісноводні медузи потребують тепла.

Прісноводна медуза у Дніпрі

Прісноводні медузи поширились Європою, Азією та іншими континентами. В Україні їх помічали не тільки у Києві, а й у Дніпрі та навіть на Луганщині. Такі медузи дуже легко розповсюджуються, адже більшу частину року живуть у вигляді міліметрового поліпа, який легко липне на водорості чи рибу та "мандрує" світом.

Медузи в Дніпрі

Чому медузи з'явились у Дніпрі

Цьогоріч зима та весна були відносно теплими. Медузи Craspedacusta sowerbii можуть розмножуватися тільки в теплій воді. Майже 10 місяців вона живе у вигляді маленького поліпа на дні. Вода має досягти температури +26 градусів, щоб поліпи почали брунькуватися і з них утворювались медузи. Як тільки стане прохолодніше — вони зникнуть. Якщо кліматичні зміни триватимуть — медуз ставатиме більше і вони триваліше будуть в періоді розмноження.

Наскільки небезпечні прісноводні медузи

Розмір цієї прісноводної медузи — до 2 см в діаметрі. Для людини вони загрози не несуть, адже мають дуже слабкі дальні частини. Однак ці медузи — все ж таки хижаки, і якщо їх стає набагато більше, можуть їсти зоопланктон, стаючи конкурентами риб, пояснюють вчені.

