Машин майже не було видно: на Прикарпатті величезна хмара комах вкрила дорогу (відео)

Це справді вражаюче видовище

Цьогоріч в Україні фіксувалось не тільки нашестя сарани, у Галичі Івано-Франківської області показали масовий виліт мушок-одноденок. На кадрах через хмару комах майже не видно автомобілів.

Мушки масово спарювалися та падали на асфальт, вкриваючи його наче снігом. Відповідне відео опублікував Telegram-канал ZAHIDWTF 24/7.

Латинська назва комахи — Ephemeroptera, що в перекладі з грецького швидкоплинне крило. Коли мушка-одноденка отримує крила, вона має лише одну мету – дати життя новим личинкам.

Після спарювання у польоті, самці відмирають моментально, а самки – після відкладання яєць.

Також в Україні не перший рік фіксується спалах популяції сонечок. Ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм розповів, що нашестя комах зазвичай чимось обумовлено: чи то погодними умовами, чи то природним механізмом "хижак-жертва".

Ентомолог пояснює, що цьогоріч нашестя сонечок викликано природною реакцією на спалах чисельності попелиць. Адже волога весна призводить до того, що вони активно починають розмножуватися. Сонечко є першим хижаком, який живиться в першу чергу цими попелицями.