В Днепре возле Киева плавают медузы из Китая (фото, видео)

Галина Михайлова
Медуза может испугать. Фото Коллаж "Телеграф"

Ученые объяснили, почему они появились именно сейчас и чем это чревато

Медузы заполняют не только побережье морей, но и Днепр. В реке близ Киева заметили небольших почти прозрачных созданий. Но они не новые гости в реке.

Это медуза Craspedacusta sowerbii, инвазивный вид, распространившийся по миру из Китая. В Украине его впервые заметили в 1979 году и где – в прудах охладителях Чернобыльской АЭС, а уже через несколько лет он распространился в водоемах вокруг Днепра и в самой реке. Больше всего их обычно было в июле в водохранилищах на Днепре, ведь пресноводные медузы нуждаются в тепле.

Пресноводная медуза в Днепре

Пресноводные медузы распространились по Европе, Азии и другим континентам. В Украине их замечали не только в Киеве, но и в Днепре и даже в Луганской области. Такие медузы очень легко распространяются, ведь большую часть года живут в виде миллиметрового полипа, который легко липнет на водоросли или рыбу и путешествует по миру.

Медузы в Днепре

Почему медузы появились в Днепре

В этом году зима и весна были относительно теплыми. Медузы Craspedacusta sowerbii могут размножаться только в теплой воде. Около 10 месяцев она живет в виде маленького полипа на дне. Вода должна достичь температуры +26 градусов, чтобы полипы начали почковаться и из них образовывались медузы. Как только станет прохладнее – они исчезнут. Если климатические изменения будут продолжаться — медуз станет больше и они будут продолжительнее в периоде размножения.

Насколько опасны пресноводные медузы

Размер этой пресноводной медузы – до 2 см в диаметре. Для человека они угрозы не несут, ведь у них очень слабые жальные части. Однако эти медузы все же хищники, и если их становится гораздо больше, могут есть зоопланктон, становясь конкурентами рыб, объясняют ученые.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине вспышка популяции божьих коровок. Эти полезные насекомые могут укусить даже человека.

