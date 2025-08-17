Родина мэра Киева? В Украине есть село с интересным названием
Когда-то деревня принадлежала предкам писателя Достоевского
В Украине есть населенный пункт Кличковичи, расположенный в Волынской области. Возможно, там жили предки мэра Киева Виталия Кличко и его не менее известного брата – многократного чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.
Кличковичи – это маленькая деревня в Ковельском районе Волынской области. По данным последней переписи, ее население составляет 41 человек. В 1906 году количество жителей было в 6 раз больше – 243 человека.
Примечательно, что с XVII века до 1775 года селом владела семья Достоевских — предков русского известного писателя Федора Достоевского.
Следует отметить, что в Украине сегодня проживает 179 носителей фамилии Кличко. Людей с этим родовым именем можно встретить в разных уголках нашей страны – везде понемногу. Так, в столице их насчитывается 4 человека, а в Волынской области – 3.
Сами же братья Кличко родились в Центральной Азии, поскольку их отец был советским военнослужащим. Так, мэр Киева Виталий Кличко появился на свет в Кыргызской советской социалистической республике, а его брат Владимир – в Семипалатинске Казахской ССР.
По данным портала "Рідні", носители этой фамилии чаще всего называют своих детей Владимир и Татьяна.
