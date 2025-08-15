ЗСУ зміцнили рубежі на Донеччині перед самітом Трампа й Путіна: карта бойових дій

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив просування українських оборонців

На Донеччині тривають активні бойові дії, де Збройним Силам України 15 серпня вдалося відбити атаки росіян та закріпитися на передовій. Паралельно міжнародна увага зосереджена на зустрічі лідерів США та Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна, що може вплинути на хід війни.

Аналітичний ресурс DeepState повідомив, що українські захисники успішно відкинули військових РФ поблизу кількох населених пунктів, зокрема Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.

ЗСУ закріпилися на Донеччині

ЗСУ закріпилися на Донеччині

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що протягом останніх 3-х діб українські підрозділи в зоні відповідальності ОТУ "Донецьк" успішно зупинили наступ армії Росії. Найактивніші бойові дії відбулися, зокрема, у населених пунктах Рубіжне, Веселе та Золотий Колодязь, де в результаті пошуково-ударних операцій сили 1-го корпусу НГУ "АЗОВ" разом із суміжними підрозділами повністю очистили територію від противника.

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо: бойові дії відбуваються на тлі зустрічі колишнього президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна.

Зустріч Трампа й Путіна — що відомо

15 серпня в Анкориджі на Алясці відбудеться особиста зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна. Очільник Вашингтона прийматиме главу Кремля на військовій базі Елмендорф-Річардсон. За повідомленнями Кремля, жодних угод або документів підписано не буде, однак сторони обговорять війну Росії проти України. Очікується, що переговори почнуться з тет-а-тет зустрічі за участю перекладачів, а пізніше відбудеться розширене засідання з делегаціями. За підсумками саміту лідери проведуть спільну пресконференцію.

Путін зробив перший крок у даних переговорах, що дає йому певну перевагу. Водночас навряд чи він очікував, що зустріч із Трампом відбудеться так швидко. Під час переговорів із президентом США кремлівський лідер, ймовірно, спробує переконати Дональда Трампа, що український президент Володими Зеленський не зацікавлений у мирному врегулюванні.

Про те, коли саме слідкувати за подіями на Алясці та яка різниця в часі з Україною, читайте в матеріалі: "Відомо точний час початку зустрічі Трампа і Путіна".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Трамп планує запропонувати Росії доступ до ресурсів Аляски та певних українських територій в обмін на припинення бойових дій. Крім того, він розглядає варіант пом’якшення санкцій проти РФ.