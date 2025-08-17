"Мені плювати на всіх". Дружина полковника поліції зухвало відреагувала на розслідування про розкішне життя

Жінка обурюється коментаторами розслідування, які пишуть про "розстріл за корупцію"

Марія Єлхіна, дружина головного оперуповноваженого Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олексія Єлхіна, вперше публічно прокоментувала журналістське розслідування про елітне майно її родини. Це сталося у власній програмі жінки, де вона виступає ведучою.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомив журналіст hromadske Євгеній Шульгат. Він написав, що самому розслідуванні йшлося, зокрема, про маєток за 750 тисяч доларів, та машину за більш ніж 200 тисяч доларів, записані на сумнівні компанії.

Також журналіст повідомив, що Марія Єлхіна, як і її чоловік, не знаходить часу для журналістів, щоб дати відповіді стосовно свого життя їхньої сім’ї, але ось жінка запустила свою персональну програму, де вона виступає в ролі ведучої, а серед спікерів лікар і психолог.

"Я живу своє найкраще життя, мені плювати на всіх, кому треба я показала (середній палець) і до побачення! До побачення телебачення!" — така була реакція Марії Єлхіної на факти, виявлені журналістами щодо елітного майна родини.

Марія Єлхіна показує середній палець

Однак з контексту розмови незрозуміло, чи адресувала вона ці слова редакції, чи українцям, які коментували статки Єлхіних у соцмережах.

"Але найбільше мені запам’яталася її цитата: "Моє улюблене прислів'я, ну або не прислів'я, хто його знає, може я це з села привезла — слабка худоба на забій", — це жінка каже стосовно людей, які не змогли "правильно" влаштуватися у житті.

Журналіст зазначає парадокс ситуації: жінка обурюється коментаторами розслідування, які пишуть про "розстріл за корупцію", але водночас демонструє зневажливе ставлення до тих, хто не досяг матеріального успіху.

Шульгат підкреслює, що Марія Єлхіна, як і її чоловік, уникає спілкування з журналістами щодо питань про походження статків родини, зокрема про "гелендваген" та будинок вартістю 750 тисяч доларів. Особливо цікавить журналістів її робота як податківця, яка "раптово з'явилася" незадовго до публікації розслідування і якою Єлхін виправдовував статки родини.

Реакція українців

Видання Цензор.нет опублікувало реакцію дружини у своїх соціальних мережах, що викликало бурхливу реакцію українців. Користувачі висловлювали обурення щодо "чесних прямолінійних" осіб. Багато коментаторів критикували ситуацію, коли високопосадовці живуть розкішно за рахунок інших, включаючи загиблих та їхні сім'ї.

Люди також звертали увагу на те, що в "нормальній країні дружина колишнього працівника поліції вже давно мала б бути притягнута до відповідальності". Деякі користувачі порівнювали поведінку родини Єлхіних з ідеологією, що існувала серед беркутівців у 2014 році. Інші коментували, що потрібно людям зрозуміти — у більшості представників влади таке мислення є звичайною справою.

Окремі користувачі пропонували кардинальні заходи щодо корупціонерів, а також висловлювали думку, що така система була вибудована владою. Багато хто вказував на те, що це відчуття повної безкарності з боку чиновників та правоохоронців.

Що передувало

У липні 2025 року медіа hromadske опублікувало розслідування про родину полковника Нацполіції Олексія Єлхіна, яка з червня 2021 року користується елітним маєтком у Києві площею понад 450 кв.м.

Будинок вартістю 20,7 млн гривень (750 тисяч доларів на той час) у травні 2021 року продала дружина підприємця Сергія Дудзяного. Вже наступного місяця маєтком почала користуватися родина Єлхіна, хоча полковник не зазначив цю нерухомість у декларації за 2021 рік.

Будинок викупила новостворена фірма "Тененсі хаус", засновану за сім днів до покупки. Компанія взяла іпотеку на 30 млн гривень і виплатила її за півроку. Директорка фірми Олена Шевченко до керівництва компанією з мільйонними активами перебувала на обліку центру зайнятості як безробітна. У розмові з журналістами вона не змогла пояснити, звідки взялися гроші для погашення іпотеки.

Крім нерухомості, дружина Єлхіна орендує Mercedes-Benz G-класу 2023 року у фірми "Трумекс Плюс". Власниця цієї компанії Тетяна Лиховид працює прибиральницею на заводі з виготовлення напівфабрикатів у Білій Церкві.

Згідно з деклараціями, з 2020 по 2024 роки Марія Єлхіна як ФОП офіційно заробила 29,6 млн гривень, проте журналісти не змогли знайти реального бізнесу, який би міг приносити жінці такі значні кошти протягом багатьох років.

На запити журналістів щодо походження статків родини ні Олексій, ні Марія Єлхіни відповідати не схотіли.

