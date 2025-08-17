"Мне плевать на всех". Жена полковника полиции дерзко отреагировала на расследование о роскошной жизни
Женщина возмущается комментаторами расследования, пишущих о "расстреле за коррупцию"
Мария Елхина, супруга главного оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина, впервые публично прокомментировала журналистское расследование об элитном имуществе ее семьи. Это произошло в собственной программе женщины, где она выступает ведущей.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил журналист hromadske Евгений Шульгат. Он написал, что самом расследовании говорилось, в частности, о имении за 750 тысяч долларов, и машине за более чем 200 тысяч долларов, записанных на сомнительные компании.
Также журналист сообщил, что Мария Елхина, как и ее муж, не находит времени для журналистов, чтобы дать ответы на свою жизнь их семье, но вот женщина запустила свою персональную программу, где она выступает в роли ведущей, а среди спикеров врач и психолог.
"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания! До свидания телевидение!" — такова была реакция Марии Елхиной на факты, выявленные журналистами по элитному имуществу семьи.
Однако из контекста разговора непонятно, адресовала ли она эти слова редакции, или украинцам, комментировавшим состояние Елхиных в соцсетях.
"Но больше всего мне запомнилась ее цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, кто его знает, может я это из села привезла — слабый скот на убой", — это женщина говорит по отношению к людям, которые не смогли "правильно" устроиться в жизни.
Журналист отмечает парадокс ситуации: женщина возмущается комментаторами расследования, которые пишут о "расстреле за коррупцию", но в то же время демонстрирует пренебрежительное отношение к тем, кто не добился материального успеха.
Шульгат подчеркивает, что Мария Елхина, как и ее муж, избегает общения с журналистами по вопросам происхождения состояния семьи, в частности о "гелендвагене" и доме стоимостью 750 тысяч долларов. Особенно интересует журналистов ее работа как налоговика, которая "внезапно появилась" незадолго до публикации расследования и которой Елхин оправдывал состояние семьи.
Реакция украинцев
Издание Цензор.нет опубликовало реакцию жены в своих социальных сетях, что вызвало бурную реакцию украинцев. Пользователи выражали возмущение "честными прямолинейными" лицами. Многие комментаторы критиковали ситуацию, когда чиновники живут роскошно за счет других, включая погибших и их семьи.
Люди также обращали внимание на то, что в "нормальной стране жена бывшего работника полиции уже давно должна быть привлечена к ответственности". Некоторые пользователи сравнивали поведение семьи Елхиных с идеологией, которая существовала среди беркутовцев в 2014 году. Другие комментировали, что нужно людям понять — у большинства представителей власти такое мышление обычное дело.
Отдельные пользователи предлагали кардинальные меры по отношению к коррупционерам, а также высказывали мнение, что такая система была выстроена властями. Многие указывали на то, что это ощущение полной безнаказанности со стороны чиновников и правоохранителей.
Что предшествовало
В июле 2025 года медиа hromadske опубликовало расследование о семье полковника Нацполиции Алексея Елхина, которая с июня 2021 года пользуется элитным поместьем в Киеве площадью более 450 кв.
Дом стоимостью 20,7 млн гривен (750 тысяч долларов того времени) в мае 2021 года продала жена предпринимателя Сергея Дудяного. Уже в следующем месяце имением стала пользоваться семья Елхина, хотя полковник не указал эту недвижимость в декларации за 2021 год.
Дом выкупила вновь фирма "Тенненси хаус", основанную за семь дней до покупки. Компания взяла ипотеку на 30 млн гривен и выплатила ее за полгода. Директор фирмы Елена Шевченко к руководству компанией с миллионными активами состояла на учете центра занятости как безработная. В разговоре с журналистами она не смогла объяснить, откуда взялись деньги для погашения ипотеки.
Помимо недвижимости жена Елхина арендует Mercedes-Benz G-класса 2023 года у фирмы "Трумекс Плюс". Владелец этой компании Татьяна Лиховид работает уборщицей на заводе по изготовлению полуфабрикатов в Белой Церкви.
Согласно декларациям, с 2020 по 2024 годы Мария Елхина как ФЛП официально заработала 29,6 млн гривен, однако журналисты не смогли найти реального бизнеса, который мог бы приносить женщине такие значительные средства в течение многих лет.
На запросы журналистов о происхождении состояния семьи ни Алексей, ни Мария Елхины отвечать не захотели.
