"Мне плевать на всех". Жена полковника полиции дерзко отреагировала на расследование о роскошной жизни

Женщина возмущается комментаторами расследования, пишущих о "расстреле за коррупцию"

Мария Елхина, супруга главного оперуполномоченного Департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина, впервые публично прокомментировала журналистское расследование об элитном имуществе ее семьи. Это произошло в собственной программе женщины, где она выступает ведущей.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил журналист hromadske Евгений Шульгат. Он написал, что самом расследовании говорилось, в частности, о имении за 750 тысяч долларов, и машине за более чем 200 тысяч долларов, записанных на сомнительные компании.

Также журналист сообщил, что Мария Елхина, как и ее муж, не находит времени для журналистов, чтобы дать ответы на свою жизнь их семье, но вот женщина запустила свою персональную программу, где она выступает в роли ведущей, а среди спикеров врач и психолог.

"Я живу свою лучшую жизнь, мне плевать на всех, кому надо я показала (средний палец) и до свидания! До свидания телевидение!" — такова была реакция Марии Елхиной на факты, выявленные журналистами по элитному имуществу семьи.

Мария Елхина показывает средний палец

Однако из контекста разговора непонятно, адресовала ли она эти слова редакции, или украинцам, комментировавшим состояние Елхиных в соцсетях.

"Но больше всего мне запомнилась ее цитата: "Моя любимая пословица, ну или не пословица, кто его знает, может я это из села привезла — слабый скот на убой", — это женщина говорит по отношению к людям, которые не смогли "правильно" устроиться в жизни.

Журналист отмечает парадокс ситуации: женщина возмущается комментаторами расследования, которые пишут о "расстреле за коррупцию", но в то же время демонстрирует пренебрежительное отношение к тем, кто не добился материального успеха.

Шульгат подчеркивает, что Мария Елхина, как и ее муж, избегает общения с журналистами по вопросам происхождения состояния семьи, в частности о "гелендвагене" и доме стоимостью 750 тысяч долларов. Особенно интересует журналистов ее работа как налоговика, которая "внезапно появилась" незадолго до публикации расследования и которой Елхин оправдывал состояние семьи.

Реакция украинцев

Издание Цензор.нет опубликовало реакцию жены в своих социальных сетях, что вызвало бурную реакцию украинцев. Пользователи выражали возмущение "честными прямолинейными" лицами. Многие комментаторы критиковали ситуацию, когда чиновники живут роскошно за счет других, включая погибших и их семьи.

Люди также обращали внимание на то, что в "нормальной стране жена бывшего работника полиции уже давно должна быть привлечена к ответственности". Некоторые пользователи сравнивали поведение семьи Елхиных с идеологией, которая существовала среди беркутовцев в 2014 году. Другие комментировали, что нужно людям понять — у большинства представителей власти такое мышление обычное дело.

Отдельные пользователи предлагали кардинальные меры по отношению к коррупционерам, а также высказывали мнение, что такая система была выстроена властями. Многие указывали на то, что это ощущение полной безнаказанности со стороны чиновников и правоохранителей.

Что предшествовало

В июле 2025 года медиа hromadske опубликовало расследование о семье полковника Нацполиции Алексея Елхина, которая с июня 2021 года пользуется элитным поместьем в Киеве площадью более 450 кв.

Дом стоимостью 20,7 млн гривен (750 тысяч долларов того времени) в мае 2021 года продала жена предпринимателя Сергея Дудяного. Уже в следующем месяце имением стала пользоваться семья Елхина, хотя полковник не указал эту недвижимость в декларации за 2021 год.

Дом выкупила вновь фирма "Тенненси хаус", основанную за семь дней до покупки. Компания взяла ипотеку на 30 млн гривен и выплатила ее за полгода. Директор фирмы Елена Шевченко к руководству компанией с миллионными активами состояла на учете центра занятости как безработная. В разговоре с журналистами она не смогла объяснить, откуда взялись деньги для погашения ипотеки.

Помимо недвижимости жена Елхина арендует Mercedes-Benz G-класса 2023 года у фирмы "Трумекс Плюс". Владелец этой компании Татьяна Лиховид работает уборщицей на заводе по изготовлению полуфабрикатов в Белой Церкви.

Согласно декларациям, с 2020 по 2024 годы Мария Елхина как ФЛП официально заработала 29,6 млн гривен, однако журналисты не смогли найти реального бизнеса, который мог бы приносить женщине такие значительные средства в течение многих лет.

На запросы журналистов о происхождении состояния семьи ни Алексей, ни Мария Елхины отвечать не захотели.

