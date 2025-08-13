Подарунок на мільйон і готівка у "тумбочці". Які статки в судді, який хоче працювати у ВАКС

Його дружина володіє дорогими ювелірними виробами

Суддя Покровського районного суду Кривого Рогу Ігор Чайкін подав декларацію за 2024 рік, де вказав значні статки, автівки та нерухоме майно. Як відомо, він планує працювати в Антикорупційному суді.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій. Чоловік у документі вказав членів своєї сім'ї: дружину Ольгу та сина Святослава.

Нерухомість

Сім'я Чайкіних має кілька об'єктів в Україні.

житловий будинок площею 48,1 м², придбаний у 2010 році, вартість на дату набуття — 76 425 грн (належить Ігорю Чайкіну);

нежитлові приміщення площею 118,5 м², придбані у 2009 році, вартість на дату набуття — 694 466 грн (належать дружині);

квартира площею 83,2 м², придбана у 2006 році (належить дружині);

нежитлові приміщення площею 85,7 м², придбані у 2006 році (належать дружині);

земельна ділянка площею 1856 м², набуте у 2010 році, (належить Ігорю Чайкіну, у власності – територіальна громада Іскрівської сільради);

квартира площею 75,9 м², орендується з 2016 року (орендар – Ігор Чайкін, власник – дружина та син);

частка в іншій нерухомості належить Олексію Чернову.

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Цінне рухоме майно

У декларації судді вказані лише ювелірні вироби:

ювелірний комплект із білого, сірого та бежевого золота торгової марки Annamaria Cammilli, набуті у 2009 році (належить дружині Ользі Чайкіній).

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Нижче на скриншоті — ціни на такі прикраси в онлайн-магазині.

Вартість ювелірних прикрас Annamaria Cammilli

Авто

Сім'я Чайкіних володіє наступними автомобілями:

легковий автомобіль Toyota RAV-4 2019 року випуску, придбаний у 2019 році за 839 785 грн (спільна сумісна власність Ігоря Чайкіна та дружини Ольги);

Як виглядає Toyota RAV-4

легковий автомобіль Toyota Camry 2022 року випуску, придбаний у 2024 році за 1 177 200 грн (належить дружині).

Як виглядає Toyota Camry

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Доходи, зокрема подарунки

У 2024 році сім'я Чайкіних задокументувала такі доходи:

Ігор Чайкін отримав заробітну плату в розмірі 1 546 337 грн від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, а також проценти в 5 251 грн від АТ КБ "ПриватБанк" та 29 034 грн зарплати за сумісництвом у Донецькому державному університеті внутрішніх справ.

від Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, а також проценти в 5 251 грн від АТ КБ "ПриватБанк" та 29 034 грн зарплати за сумісництвом у Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Ольга Чайкіна заробила 1 625 447 грн у Територіальному управлінні ДСА України в Дніпропетровській області, отримала проценти в 20 419 грн від АТ КБ "ПриватБанк" та подарунок у негрошовій формі вартістю 1 177 200 грн від Володимира Давидова.

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Гроші

Родина Чайкіних задекларувала такі грошові активи:

Ігор Чайкін:

Готівка — 200 000 грн та 5 000 доларів.

Банківські рахунки в ПАТ КБ "ПриватБанк" — 210 000 грн.

Залишок на карткових рахунках (зарплатна картка) в АТ КБ "ПриватБанк" — 684 327 грн.

Ольга Чайкіна:

Готівка — 750 000 грн та 60 000 доларів.

Банківські рахунки в ПАТ КБ "ПриватБанк" — 191 407 грн.

Залишок на карткових рахунках (зарплатна картка) в АТ КБ "ПриватБанк" — 430 972 грн.

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

Окрім того, у звітному періоді члени сім'ї Чайкіних мали відкриті рахунки та зберігали кошти в АТ КБ "ПриватБанк" (код ЄДРПОУ 14360570).

Ігор Чайкін — 2 рахунки в АТ КБ "ПриватБанк".

Ольга Чайкіна — 3 рахунки в АТ КБ "ПриватБанк".

Скриншот декларації судді Ігоря Чайкіна

У підсумку, декларація судді свідчить про значні статки сім'ї Чайкіних — як у вигляді нерухомості та автомобілів, так і в грошових активах.

Що відомо про суддю-декларанта

Суддя Ігор Чайкін

Суддя Покровського райсуду Кривого Рогу Ігор Чайкін зараз бере участь у конкурсі на роботу в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що він неодноразово закривав справи про водіння в нетверезому стані або призначав значно м'якші покарання, ніж вимагає закон. Наприклад, закривав справи через те, що минули строки притягнення, вважав порушення незначними чи робив лише усні зауваження. У деяких випадках він давав тільки штрафи без позбавлення прав, хоча законом передбачене і те, і інше. Частина таких рішень стосувалася військових, які відмовлялися проходити тест на сп'яніння, бо, на думку судді, поліція діяла неправомірно або погрожувала.

Крім того, аналітики помітили підозрілі факти щодо майна родини його помічниці.

