Пішла до Зеленського від іншого і 8 років мріяла про шлюб: як президент та перша леді виглядали у день весілля

Володимир та Олена Зеленські — одна з найміцніших пар України. Разом вони вже 22 роки. Олена підтримувала чоловіка з перших кроків на телебаченні та залишилася надійною опорою, коли він вирішив очолити країну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Володимир Зеленський та його дружина Олена виглядали у день свого весілля. Також ми дізналися їхню історію кохання.

Як познайомилися Володимир та Олена Зеленські

Романтичні стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та його дружиною Оленою зав’язалися у рідному Кривому Розі, коли вони були студентами. Хоча знайомі вони були зі шкільних років, адже навчалися у паралельних класах.

Володимир Зеленський та Олена були знайомі ще зі школи

Згодом Олена пішла вчитися в університет на архітектора, а Володимир здобував юридичну освіту, не забуваючи при цьому розвивати творчу сторону, адже з юності він активно виступав із командною КВК.

За спогадами самого президента, початок їхньої романтичної історії з Оленою був несподіваним: Володимир підійшов до неї, помітивши у неї в руках відеокасету з фільмом "Основний інстинкт", і попросив позичити її. Це стало приводом для обміну номерами телефонів.

Володимир відбив Олену в іншого чоловіка

Проте тоді Олена була у стосунках з іншим молодим чоловіком і спочатку холодно сприймала залицяння Володимира, що тільки посилювало його інтерес до неї. Зрештою, йому вдалося завоювати серце дівчини.

З весіллям пара не поспішала і не жила разом. Для Володимира шлюб відразу означав народження дітей, а до цього він хотів поступово підходити. Вони зустрічалися вісім років, і, за спогадами президента, Олена постійно питала, коли вони офіційно оформлять свої стосунки.

Володимир та Олена зустрічалися до весілля 8 років

І в потрібний момент, попри постійні гастролі та концерти, Володимир зумів знайти час для романтичного моменту – пропозицію руки та серця він зробив Олені у кінотеатрі.

Як Володимир Зеленський та його дружина Олена виглядали у день весілля

Пара зіграла весілля 6 вересня 2003 року. На архівних фотографіях, які є в мережі, можна побачити молодого Володимира Зеленського у сірому класичному костюмі з краваткою та красуню Олену з короткою стрижкою та пишною весільною сукнею.

Як Володимир Зеленський та його дружина виглядали у день весілля

За фотографіями видно, що у молодят горять очі та світяться від щастя обличчя. Весілля Олена та Володимир відсвяткували у колі найближчих друзів та родичів.

Весілля Володимира та Олени Зеленських

Володимир та Олена Зеленські одружилися у 2003 році

У 2004 році Олена подарувала президенту України первістка — дочку Олександру, а 2013 року у пари народився син Кирило. Їхні спадкоємці ведуть зараз закритий спосіб життя.

Зеленські не жили разом до весілля

