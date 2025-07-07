Залишаються в тіні багатих батьків: що відомо про онуків експрезидента Леоніда Кучми

Колишній президент давно став багатодітним дідусем

Експрезидент України Леонід Кучма понад 60 років перебуває у шлюбі з дружиною Людмилою, яка подарувала йому єдину дочку. Їхня спадкоємиця Олена Пінчук — відома українська бізнесвумен та меценатка, а також мама трьох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про онуків Леоніда Кучми. Попри публічність та високий статус батьків у суспільстві, діти намагаються вести закритий спосіб життя.

Скільки онуків у Леоніда Кучми й що про них відомо

Дочка колишнього глави держави Олена Пінчук була двічі одружена. Від першого шлюбу із бізнесменом Ігорем Франчуком вона народила сина Романа, якому вже виповнилося 34 роки.

Романа у ЗМІ часто називають "улюбленим онуком" Кучми, оскільки він є єдиним спадкоємцем чоловічої статі у сім’ї колишнього президента України. Щобільше, Роман більш публічний, на відміну від своїх сестер.

У 2003 році Леонід Кучма разом з онуком записав новорічне звернення до народу. Роману на той час було 12 років. Хлопчик нічого не говорив, просто сидів із дідусем біля каміна.

Відомо, що Роман закінчив британську школу Sevenoaks School у графстві Кент, а згодом — американський виш. Стаючи старшим, онук Кучми почав з’являтися на світських заходах. У 18 років разом із мамою Роман з’явився на Всесвітньому економічному форумі, де познайомився з експрезидентом США Біллом Клінтоном.

Роман Пінчук разом з мамою та вітчимом

Після навчання Роман залишився в США і працював у Х’юстоні, в компанії "Інтерпайп", який належав його вітчиму Віктору Пінчуку. Хлопець займався відновленням будинків у Техасі після масштабного урагану.

Онук Леоніда Кучми жив та працював у США, Фото: Forbes

За даними obozrevatel за 2023 рік, компанія "Інтерпайп", а також медіахолдинг StarLightMedia та газова компанія Geo Alliance, якими володіє родина Пінчук, перебуває під контролем EastOne. Серед членів правління цієї групи вважався Роман. Передбачається, що саме тоді онук Кучми змінив батьківське прізвище Франчук на Пінчук.

Що стосується особистого життя, то Роман давно одружений. Свою обраницю Марію Гнашук він представив публіці у 2012 році. Разом із нею, батьками та дідусем вони відвідали "ПінчукАртЦентр".

Онук Леоніда Кучми зі своєю дружиною Марією

Невістка Леоніда Кучми є у Facebook, але неактивно веде свою сторінку. Раніше у її профілі було зазначено, що вона знаходиться в Пало-Альто (Каліфорнія, США), зараз у відкритому доступі вона залишила про себе мінімум інформації. Достеменно невідомо, чи Роман разом з нею за кордоном, він не з'являться у медіапросторі.

Як виглядає онук Леоніда Кучми

Роман Пінчук має бізнес в Україні та США

Але у профілі Юлії є безліч фотографій із чоловіком, з яким вона до початку війни багато подорожувала. На її сторінці також є публікації на підтримку України.

Роман Пінчук разом із дружиною

Також Олена Пінчук у шлюбі із мільярдером Віктором Пінчуком народила двох доньок. Катерина з’явилася на світ 2003 року (зараз їй 22 роки), а Вероніка народилася 2011 року (у вересні їй виповниться 14 років).

Олена вийшла заміж за Віктора Пінчука та народила двох дочок

Внучки Леоніда Кучми не з’являються на публіці, тримаючись у тіні батьків. У відкритому доступі про них немає інформації та фотографій. Але є знімок, на якому Роман та його дружина Марія позують разом із маленькою дівчинкою, тому інтернет-користувачі припустили, що це може бути молодша онука Кучми — Вероніка.

Марія Гнашук, Роман Пінчук та ймовірно, Вероніка Пінчук, Фото Марії Гнашук

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдина донька Леоніда Кучми. Вона вийшла заміж за мільярдера та стала однією з найуспішніших жінок України.