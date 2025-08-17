Тяжело работали и строго воспитывали сына: что известно о родителях Зеленского

Зеленский вместе с родителями 4 года прожил в Монголии

Владимир Зеленский вырос в интеллигентной семье из Кривого Рога со строгим воспитанием. Его родители всегда оставались в тени сына-комика и не стремились к славе. Однако когда он стал президентом, интерес прессы к его маме и папе значительно возрос.

Сейчас родителям Зеленского 77 и 74 года. "Телеграф" решил выяснить, что известно о них.

Что известно о родителях Владимира Зеленского

Отец президента

Александр Семенович Зеленский родился 23 декабря 1947 года. Он доктор технических наук, профессор и заведующий кафедрой информатики и информационных технологий в Криворожском экономическом институте (ныне университет). Он специализируется на автоматизации и учете по горному делу и имеет более 140 научных публикаций.

Александр Зеленский

Когда маленькому Вове было 8 лет, его родители приняли решение переехать в Монголию, город Эрденет. А все потому, что его отец получил работу на строительстве горно-обогатительного комбината как ученый. А Римма Владимировна устроилась там инженером.

Родители президента

Тяжелая работа и климат подорвали здоровье мамы Владимира Александровича, поэтому через четыре года они вернулись в Украину. Вернуться к работе после этого Римма Владимировна уже не смогла.

Владимир Зеленский с родителями

Мама президента

О маме президента известно мало. Римма Зеленская по специальности инженер. Сам президент, еще будучи руководителем студии "Квартал 95", в одном из интервью рассказывал, что во время съемок мама беспокоилась о нем.

Раньше когда еще никаких диет не соблюдал, тогда холодец в судочке. И обязательно вернуть судочки. Это круто Владимир Зеленский

Римма Зеленская заботилась о сыне уже во взрослом возрасте

В 2024 году Зеленский признался в интервью BBC, что воспитывали его строго. Однако президент признался, что его родители были очень хороши.

Я не думаю, что был какой-то особенный, у меня были очень хорошие родители. Они были иногда очень строги ко мне. Я ходил в школу, как много разных обычных детей, но у меня было много учиться, читать правильные книги и иметь ценности обычных нормальных людей. Это в первую очередь Владимир Зеленский

Как отнеслись к решению сына идти в президенты

Когда Зеленский принял решение баллотироваться в президенты в 2019 году, его родители были обеспокоены. Они даже отговаривали сына от этого.

Мы сказали, что это ему совсем не нужно. Это грязь сплошная. Но он так решил. По крайней мере, я знаю, что он не будет воровать, и не даст никому воровать. У нас была скромная семья… он воспитывался не в богатой семье, а в обычной, рабочей Римма Зеленская

