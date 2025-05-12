Батько працює в Раді, а мама уникає пубічності. Що відомо про батьків Олени Зеленської

Батьки першої леді завжди уникали публічності

Батьки України Олени Зеленської завжди залишалися поза камерами і уникали публічності, майже як і їхня донька, яка була за кадром до обрання Володимира Зеленського президентом України. Вони — бабуся та дідусь двох уже дорослих внуків. Деякі факти про них стали відомими лише після того, як Олена стала першою леді.

І хоч мама і тато Олени Зеленської — не публічні люди, вони точно сильно вплинули на становлення своєї доньки. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків першої леді.

Що відомо про батьків Олени Зеленської

Олена Кияшко (дівоче прізвище Зеленської) виросла в інтелігентній родині, де батьки були переконані в тому, що освіта — це дуже важливо. Вони наполягли на тому, щоб їхня донька здобула вищу освіту. Олена не стала розчаровувати батьків і отримала червоний диплом магістра. За фахом вона архітекторка, але ніколи не працювала за освітою.

Батько Олени Зеленської

Володимир Тимофійович Кияшко — кандидат технічних наук і доцент. Він був викладачем дисципліни "Будівельні конструкції та споруди" у Київському інституті залізничного транспорту. Також він був керівником підприємств "Криворіжмонолітбуд" та "Техноімпульс".

Батько Олени Зеленської

Після того, як Володимир Зеленський став президентом України у 2019 році, Володимир Кияшко став помічником народного депутата Олега Бондаренка від партії "Слуга народу". На цій посаді він займався питаннями екології та переробки промислових відходів для використання у дорожньому будівництві.

За словами Бонадренка, із Володимиром він познайомився після виборів. Батько Олени підійшов до нардепа і запропонував свою кандидатуру на посаду помічника.

Про маму Олени Зеленської немає жодної інформації в мережі. Відомо лише, що зараз їй 71 рік і її звати Ольга. Навіть коли її донька стала першою леді, вона не прочинила завісу свого життя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружбу Олени Зеленської та Олени Кравець. Вони познайомилися у Кривому Розі, ще за часів КВК.