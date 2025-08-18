Ворог оточений і нишпорить по посадках у пошуках їжі. Військовий розкрив справжню ситуацію на фронті

Піхота ворога на передовій надто слабка, щоб створити серйозний тиск

Російські військові вирішили просунутися на Добропільсько-Покровському напрямку, але швидко опинилися в оточенні. Зараз противник демотивований і назвати його сильним точно не можна.

Про це сказав офіцер секції S3 батальйону "Свобода" Андрій Кривущенко в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, ворог спробував максимально просунутися вперед, але виявився буквально у пастці.

Противник зухвалий. Він ліз, знайшов дірку і просунувся максимально вперед. Але ворог іноді забуває, що воює з дуже сильною та сміливою нацією, здатною робити дуже цікаві речі. І зараз ми маємо в оточенні російські війська, — наголосив військовий.

Яка ситуація на Добропільсько-Покровському напрямі

Він додав, що незважаючи на те, що загроза завжди присутня, піхота ворога на передовій надто слабка, щоб створити серйозний тиск.

Полонені розповідають, що тижнями залишаються без води та провізії. Їм наказують шукати продукти та воду по посадках. Тому сказати, що сильний противник – я не можу. Є штурмові групи, є ДРГ, але піхотинець на полі бою слабший, — підсумував Кривущенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за останні два тижні українські військові зачистили низку населених пунктів у Донецькій області. Як розповіли в Генштабі, в результаті спільних дій частин та підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, що входять до складу 1-го корпусу НГУ "Азов", у Донецькій області зачищені наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.