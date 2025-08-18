Враг окружен и рыщет по посадкам в поисках еды. Военный раскрыл настоящую ситуацию на фронте

Пехота врага на передовой слишком слаба, чтобы создать серьезное давление

Российские военные решили продвинуться на Добропольско-Покровском направлении, но быстро оказались в окружении. Сейчас противник демотивирован и назвать его сильным точно нельзя.

Об этом сказал офицер секции S3 батальона "Свобода" Андрей Кривущенко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, враг попытался максимально продвинуться вперед, но оказался буквально в ловушке.

Противник дерзкий. Он лез, нашел дыру и продвинулся максимально вперед. Но враг иногда забывает, что воюет с очень сильной и смелой нацией, способной делать очень интересные вещи. И сейчас мы имеем в окружении российские войска, — подчеркнул военный.

Какая ситуация на Добропольско-Покровском направлении

Он добавил, что несмотря на то, что угроза всегда присутствует, пехота врага на передовой слишком слаба, чтобы создать серьезное давление.

Пленные рассказывают, что неделями остаются без воды и провизии. Им приказывают искать продукты и воду по посадкам. Поэтому сказать, что противник сильный – я не могу. Есть штурмовые группы, есть ДРГ, но пехотинец на поле боя слаб, — подытожил Кривущенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за последние две недели украинские военные зачистили ряд населенных пунктов в Донецкой области. Как рассказали в Генштабе, в результате совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии, входящих в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.