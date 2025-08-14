Орбану торба. Чому він програє власну гру і чи зможе Україна цим скористатися

"Телеграф" розповідає про те, як Орбана звалюють з трону в його ж "укріпленні", і що це дасть Україні

У прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який часто виступає з антиукраїнськими заявами, великі проблеми. Він очікував, що китайські інвестиції в Дебрецен (друге за розміром місто в Угорщині) забезпечать йому безсумнівну перевагу на майбутніх виборах, а натомість це місто стало епіцентром всіх його проблем та місцем тріумфу головного опонента.

Опозиційний лідер Петер Мадяр (досьє лідера опозиції Угорщини читайте далі) приїхав до Дебрецена не милуватися будівництвом заводів, а об'єднатися з тими, хто проти них протестує. Його партія "Тиса" лідирує в опитуваннях і має всі шанси перемогти на виборах у квітні 2025 року. Орбан втрачає підтримку навіть у тих містах, де його партія "Фідес" правила десятиліттями. "Телеграф" з'ясовував, чи може якось Київ якось повпливати на зменшення підтримки Орбана, який є щирим другом Путіна, що робити Києву для налагодження стосунків з Петером Мадяром, але при цьому остаточно не зіпсувати їх із Орбаном.

Чому Орбану приходить торба

Віктор Орбан

Мадяр приїхав у Дебрецен на скутері та зупинився поблизу величезного заводу китайської компанії CATL. Цей проєкт коштує 7,3 мільярда євро. "На додаток до кризи вартості життя прийшли гігантські інвестиції, які загрожують повітрю, воді та землі", — пояснив опозиційний лідер.

Місцеві мешканці справді незадоволені. 38-річна хімік Маріанн каже: "Ми незадоволені, ми розлючені, і з нас досить". Жінка не назвала прізвище, бо боїться помсти влади. Головні проблеми — зростання цін на оренду та продукти.

Дебрецен завжди був надійним оплотом партії Орбана "Фідес". Мери від цієї партії правили тут з 1998 року. На виборах до Європарламенту минулого року партія Мадяра програла "Фідес" лише на 3 відсоткові пункти, хоча по країні Орбан випереджав на 15%.

За опитуваннями, "Тиса" зараз має двозначну перевагу перед парламентськими виборами. "Серед виборців є попит на зміни", — констатує соціолог Андраш Банкі.

Невгамовні китайці користуються екномічними проблемами Угорщини

Орбан хотів перетворити Угорщину на столицю електромобілів Європи з центром у Дебрецені. За кілька років він залучив сюди понад 10 мільярдів доларів інвестицій. BMW будує свій завод, китайська CATL — комплекс розміром з аеропорт.

Де розташоване місто Дебрецен, Угорщина

Проєкти мали дати робочі місця, покращити економіку, закріпивши таким чином підтримку "Фідес" на покоління. Натомість вони стали політичним тягарем, і виною всьому стала криза європейської індустрії електромобілів. Економіка Угорщини ледве уникнула рецесії в першому півріччі. Промислове виробництво різко впало, особливо в секторі акумуляторів. Уряд знизив прогноз зростання з 3,4% до 1%.

"Це правда, що я не можу стояти тут і казати, що все йде добре", — визнав Орбан у серпні, звинувативши в проблемах економіки Угорщини російську війну проти України.

Петер Мадяр у Дебрецені, фото Akos Stiller/Bloomberg

Дружба з Трампом – справа небезпечна

Орбан розраховував, що його союзник Дональд Трамп допоможе економіці Угорщини потоком американських інвестицій. Натомість американський президент вимагає переносити виробництва з ЄС до США і вводить 15% мито на європейський експорт.

Трамп також погрожує санкціями проти покупців російської нафти, серед яких і Угорщина. Адміністрація США вимагає від Орбана скоротити зв'язки з Китаєм. Це також угорський уряд відкидає. Це також може боляче вдарити по угорцях.

Угорська корупція зашкалює

За індексом корупції Transparency International Угорщина опустилася на останнє місце серед країн ЄС. Проблеми в країні стосуються втручання уряду в освіту, проблем у медицині, старих залізничних колій.

Не збоку опинилась і політика самого прем'єра. ЄС призупинив виплату мільярдів євро для Угорщини через авторитарний режим Орбана. Це змусило уряд підвищити податки для муніципалітетів.

Угорців дратує новий клас багатих підприємців, пов'язаних з владою. Вони подорожують приватними літаками та носять коштовності на десятки тисяч доларів. Зять Орбана зібрав портфель розкішних готелів, друг дитинства став мільярдером.

68-річний учитель на пенсії Ендре Асбот 16 років працював у міській раді від "Фідес". Тепер він підтримує "Тису": "Мешканці Дебрецена раптом усвідомили, що одні стали неймовірно багатими за рахунок грошей платників податків, тоді як інші ледве справляються з труднощами".

Тисячі місцевих жителів зібралися в Дебрецені для підтримки Мадяра, фото Akos Stiller/Bloomberg

Україна – твій вихід

"На рівні держави Україна не може втручатись у вибори в сусідній державі, бо це буде викликати критику. До слова, вона вже існує — Віктор Орбан уже звинувачує Петера Мадяра в тому, що він нібито має зв'язки з Україною, виконує українське замовлення", — пояснює "Телеграфу" заступник виконавчого директора, директор програми Регіональних ініціатив та сусідств Сергій Герасимчук.

Сергій Герасимчук

За словами експерта, Орбан і Мадяр змагаються за той самий консервативний електорат з малих міст і сіл. Втручання України може лише перешкодити опозиційному лідеру у боротьбі за владу в країні.

Україна має очевидний інтерес у поразці Орбана, бо він не підтримує Україну. Конструктивні позиції від нього за весь час при владі були лише під тиском ЄС.

Що радить Герасимчук Україні:

уникати ситуацій, які підігравали б наративам Орбана про порушення прав угорців;

спецслужбам — швидко та різко реагувати на провокації щодо угорської меншини на Закарпатті;

посилити дипломатичну присутність в Угорщині (нинішній посол Шандор Федір вважається вдалим вибором , бо ця людина має позитивне реноме в угорців в цілому);

, бо ця людина має позитивне реноме в угорців в цілому); проводити роз'яснювальну роботу з угорцями Закарпаття, які мають угорські паспорти і можуть голосувати в Угорщині.

Хто хоче скинути Орбана з його трону — досьє на Мадяра

Петер Мадяр

Петер Мадяр — угорський політик, юрист і дипломат, який став головною опозиційною силою прем'єр-міністру Віктору Орбану. Його поява на політичній арені Угорщини вважається значною подією, що змінює політичний ландшафт країни. Мадяр має юридичну освіту. До 2024 року він був відносно маловідомим, хоча й обіймав різні посади в державних структурах і був членом правлячої партії "Фідес"

Політична кар'єра Мадяра розпочалася у 2024 році після гучного скандалу, пов'язаного з відставкою президента Угорщини Каталін Новак. Після цього Мадяр виступив з критикою уряду Орбана, звинувативши його в корупції та кумівстві. Він оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, свідчать про втручання високопосадовців у судові справи. Мадяр очолив нову політичну силу — партію "Тиса" (Партія поваги і свободи). На виборах до Європейського парламенту в 2024 році його партія здобула несподівано високу підтримку, ставши другою за популярністю після "Фідес". Це зробило Мадяра головним конкурентом Орбана.

Основні ідеї: Мадяр позиціонує себе як критик істеблішменту (політичної еліти), який прагне покласти край корупції та відновити демократію в Угорщині. Його партія виступає за проєвропейську політику, що контрастує з позицією провладної партії "Фідес". Мадяр критикує уряд Орбана за його проросійську позицію і, зокрема, за небажання надавати військову допомогу Україні. Він вважає, що така політика шкодить інтересам Угорщини та її міжнародному іміджу. Проте він виступає проти прискореного вступу України до ЄС.

