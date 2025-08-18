Безугла не змогла позбавитися свого шанувальника в Раді: справа дійшла до комітету

Нардепку також хотіли відсторонити

Нардепка Мар'яна Безугла не змогла добитись відсторонення від засідань Ради депутата Європейської солідарності Олексія Гончаренка. Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не підтримав це рішення.

Як повідомила нардепка Ірина Геращенко, не вистачило голосів. Адже підтримали відсторонення чотири нардепи, троє висловилися "проти" й один утримався.

"Не вистачило одного голосу. Марʼяна і далі буде бачити мене на засіданнях", – додав Гончаренко.

Гончаренко на засіданні

Що передувало

Нещодавно Безугла подала скаргу до регламентного комітету Верховної Ради на лайку Гончаренка в залі у її бік. Вона виступила проти його участі у засідань. За словами Гончаренко, нардепці не подобаються його трансляції засідань парламенту. Масло у вогонь додав закон, що позбавив Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру незалежності.

Водночас і Безуглу хотіли відсторонити від засідань, адже нардеп Ярослав Железняк подав відповідну заяву до комітету. Він аргументував її "антисоціальною поведінкою" нардепки. Додамо, що Безуглу також не відсторонили.

"Замість того щоб відсторонити від участі в засіданні з зали Безуглу, комітет навіть не проголосував зробити зауваження. Це за очевидних порушень регламенту. Взагалі нічого. Навіть пропозиція на одне засідання прибрати, то "слуги" не проголосували", – прокоментував Железняк рішення комітету щодо Безуглої.

Нагадаємо, нещодавно Безугла стала героїнею мемів після конфлікту під Радою. На популярних платформах поширюють відео, де учасники мітингу скандують на її адресу "Іди на роботу", а користувачі соцмереж накладають цей фрагмент на буденні ситуації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через що перегризлися нардепи і хто із простих українців може постраждати.