"Наше мислення інше...": Безугла заявила, що має психічну хворобу

За словами нардепа, деякі колеги нібито знали про її діагноз, але використали це проти неї

Народний депутат Мар’яна Безугла, відома своїми скандальними висловлюваннями, заявила, що страждає на психічний синдром. Вона стверджує, що деякі в Раді нібито знали про її недугу і "користувалися" цим.

Про це вона написала в коментарях під повідомленням керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

За словами Безуглої, назва її діагнозу синдром Аспергера. Депутат пояснила, що відчуває емоції інакше і має високий поріг страху, а брехня для неї майже неможлива.

"Наше мислення дійсно дещо інше. Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп’ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних. Я відчуваю емоції, але дещо інакше. І здебільшого це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам також дуже важко брехати, я фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях", — пише вона.

Шкарпова ж у своєму пості поділилася своєю думкою про Безуглу. Вона зазначила, що "це не пост підтримки, а спроба подивитися на людину, яка всіх дратує, дивує та бісить, під іншим кутом".

"Якщо переналаштувати оптику від "як слід поводитися в суспільстві" до "а що всередині за обгорткою", відкриваються інші аспекти, які не вписуються в логіку "вона просто божевільна". Я думаю, не просто і не божевільна", — пише Шкарпова.

Безугла подякувала автору посту за те, що та "вникла в суть", а також заявила, що деякі її колеги знали про її діагноз, але нібито використовували це проти неї.

Коментар Мар’яни Безуглої

Синдром Аспергера — розлад аутистичного спектра, що характеризується труднощами у соціальній взаємодії, особливостями сприйняття інформації, підвищеною увагою до деталей та схильністю до системного мислення. Люди, які страждають на таку недугу, зазвичай не мають відхилень, пов’язаних з інтелектом, однак у них виникають труднощі зі сприйняттям чужих емоцій і зчитуванням соціальних сигналів.

Хто така Мар’яна Безугла

Політичний діяч, народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу", заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Свого часу працювала лікарем-терапевтом. Безугла була на фронті під час війни на Донбасі.

Після демобілізації Мар’яна Безугла продовжила цивільну кар’єру у Військово-медичному департаменті Міноборони. Очолювала програму "Реформа системи медичного забезпечення Збройних Сил".

2019 року обрана народним депутатом 9-го скликання по округу №217 (Оболонський район міста Києва). Була кандидатом від партії "Слуга народу".

Мар’яна Безугла відома своїми скандальними заявами, публічною критикою українських військових та суперечливими повідомленнями у соцмережах. У лютому 2024 року вона написала заяву про вихід зі складу фракції та партії "Слуга народу".

Мар’яна Безугла. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп Мар’яна Безугла спочатку підтримала законопроєкт №12414 щодо НАБУ та САП, а потім прийшла на мітинг проти нього. Тим самим вона надихнула українців на створення мемів про неї.