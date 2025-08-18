Безуглая не смогла избавиться от своего поклонника в Раде: дело дошло до комитета

Нардепку также хотели отстранить

Нардеп Марьяна Безуглая не смогла добиться отстранения от заседаний Совета депутата Европейской солидарности Алексея Гончаренко. Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Верховной Рады не поддержал это решение.

Как сообщила нардеп Ирина Геращенко, не хватило голосов. Ведь поддержали отстранение четыре нардепа, трое высказались "против" и один воздержался.

"Не хватило одного голоса. Марьяна и дальше будет видеть меня на заседаниях", – добавил Гончаренко.

Гончаренко на заседании

Что предшествовало

Недавно Безуглая подала жалобу в регламентный комитет Верховной Рады на брань Гончаренко в зале в ее сторону. Она выступила против его участия в заседаниях. По словам Гончаренко, нардепу не нравятся его трансляции заседаний парламента. Масло в огонь добавил закон, лишивший Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости.

В то же время и Безуглую хотели отстранить от заседаний, ведь нардеп Ярослав Железняк подал соответствующее заявление в комитет. Он аргументировал его "антисоциальным поведением" нардепа. Добавим, что Безуглую тоже не отстранили.

"Вместо того чтобы отстранить от участия в заседании из зала Безуглую, комитет даже не проголосовал сделать замечание. Это при очевидных нарушениях регламента. Вообще ничего. Даже предложение на одно заседание убрать, то "слуги" не проголосовали", – прокомментировал Железняк решение комитета по Безуглой.

Напомним, недавно Безуглая стала героиней мемов после конфликта под Радой. На популярных платформах распространяют видео, где митингующие скандируют в ее адрес "Иди на работу", а пользователи соцсетей накладывают этот фрагмент на жизненные ситуации.

