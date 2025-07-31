"Іди на роботу": Безугла стала героїнею мемів після конфлікту під Радою (відео)

Реакція з мітингу чудово пасує до повсякденних ситуацій, надаючи їм сатиричного відтінку

Народна депутатка Мар'яна Безугла стала героїнею нової хвилі інтернет-мемів після конфлікту з учасниками акції під Верховною Радою. На популярних платформах поширюють відео, де учасники мітингу скандують на її адресу "Іди на роботу", а користувачі соцмереж накладають цей фрагмент на буденні ситуації.

"Телеграф" зібрав 2 жарти. Одним із найпопулярніших мемів стала сценка з підписом: "Я зранку: не маю бажання працювати. Тим часом: рахунки, порожній холодильник і голодний кіт:…".

Реакція з мітингу ідеально лягає в такі життєві ситуації, додаючи їм сатиричного звучання.

Інший популярний варіант: "Я прошу в мами гроші на пиво. Вся сім'я:…" — далі в ролику звучить знайоме скандування "Іди на роботу". Соцмережі миттєво підхопили цей аудіофрагмент як універсальний шаблон для щоденних дилем і побутових жартів.

Що передувало хвилі реакцій

Інцидент стався під час мітингу біля Верховної Ради. Мар'яна Безугла прийшла на акцію протесту, однак її присутність викликала хвилю обурення. Присутні скандували "Ганьба!" та "Іди на роботу". Учасники звинуватили посадовицю в підтримці законопроєктів, які, на їхню думку, шкодять незалежності антикорупційних органів — НАБУ та САП.

Безугла намагалася пояснити свою позицію, заявивши, що засідання ще не розпочалося, і вона не підтримує скасування незалежності антикорупційних структур. Однак пояснення не зупинили ескалацію. Один із мітингувальників звинуватив її в "порушенні прав народу", після чого виникла суперечка, до якої долучилися інші учасники.

Конфлікт завершився спонтанною хвилиною мовчання. Депутатка опустилася на коліна, після чого покинула місце події — ймовірно, вирушивши до сесійної зали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці активно створювали меми про народну депутатку Мар'яну Безуглу, яка брала участь у мітингу проти закону №12414. Цього разу її навіть порівняли з Людмилою Янукович, дружиною експрезидента Віктора Януковича.