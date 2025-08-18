Зусилля Зеленського спрямовані на одне: Сибіга про те, на якому етапі переговорів Україна зараз

Треба зупинити вбивства в Україні, сказав очільник МЗС

Україна докладає максимум зусиль, аби російсько-українська війна закінчилася цього року. Завдяки співпраці з американськими та європейськими партнерами в цьому питанні щодо досягнення миру вдалося досягти суттєвого прогресу.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга на презентації плану дій нового уряду. За його словами, завдяки максимальній мобілізації дипломатичних зусиль можна зробити справедливий мир ближчим.

Він каже, що це все робиться для того, аби зупинити вбивства в Україні. А останні активності президента України спрямовані на це.

Ми знаходимося у дипломатичних активностях, власне, для того, щоб зупинити вбивства. Мені здається, що ми можемо ствердно сказати, що ми маємо консолідовану, скоординовану, єдину позицію з нашими союзниками. Це дуже важливо. І всі останні активності найвищого рівня президента Зеленського, глави держави були спрямовані саме на це сказав Сибіга

Окрім цього, очільник МЗС розповів, що українські дронові технології викликають захоплення і визнаються у світі. Це, як сказав Сибіга надзвичайно потужний геополітичний інструмент, дипломатичний, зовнішньополітичний, який робить набагато сильнішою нашу зовнішньополітичну позицію.

Очільник МЗС також підкреслив, що його участь в цій дискусійній панелі — це пряме свідчення, що визначальним для всієї зовнішньої політики на сьогодні є безпека та оборона.

Є суть яка диктує нам всі наші активності на зовнішній арені акцентував Андрій Сибіга

