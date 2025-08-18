Демонстративный плевок в Трампа: россияне подняли в небо Ту-95МС и готовят атаку на Украину

Отмечается, что был зафиксирован взлет не менее двух бомбардировщиков

Российские оккупанты готовят очередной массированный ракетный удар по Украине. Они подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ, которые сейчас летят в сторону пусковых рубежей.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы Украины. Отмечается, что был зафиксирован взлет не менее двух бомбардировщиков, но точное количество бортов в воздухе станет известно позже. Когда самолеты могут оказаться на пусковых:

Первый пусковой рубеж: Энгельс, Саратовская область — 2:30-3:00;

Второй пусковой рубеж: район Цимлянского водохранилища Волгоградской области — 2:50-3:20;

Третий пусковой рубеж: акватория Каспийского моря — 3:50-4:50.

Также отмечается, что сейчас в воздушном пространстве Украины около 70 ударных беспилотников типа "Шахед". При этом, по предварительным данным, фиксировались дополнительные пуски БПЛА из нескольких локаций в России.

Отметим, что россияне демонстративно готовят атаку на фоне встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 18 августа и всего через три дня после саммита Трампа и российского правителя Владимира Путина, который прошел на Аляске 15 августа. По итогам встречи Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал фото под названием "Стремление к миру". Однако россияне демонстрируют, где именно они видели Трампа, желание американского лидера прекратить боевые действия в Украине, любые его мирные инициативы и "стремление к миру" в целом.

Напомним, что прошедшая российская массированная ракетная атака на Украину произошла в ночь на 31 июля. В частности, российские оккупанты обстреляли крылатыми ракетами "Искандер-К" Киев, одна из вражеских ракет попала в многоэтажное здание. В результате российской атаки погибли 32 человека и 159 получили ранения.

До этого новую комбинированную атаку на Украину оккупанты устроили в ночь на 28 июля. Россияне выпустили ракеты Х-101 с борта самолетов Ту-95МС и Ту-160 и направили на Украину много дронов. Традиционно мишенями для атаки врага была выбрана гражданская инфраструктура – оккупанты продолжили шахедно-ракетный террор. Тогда главной целью для врага стал Староконстантинов.