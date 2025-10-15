Сигнал Путіну: в НАТО розповіли, як США допомагають Україні здобути перевагу на фронті

Американське обладнання справляє "реальний вплив на полі бою", впевнені у НАТО

Адміністрація Дональда Трампа продовжує продаж зброї з американських складів європейським партнерам для подальшої передачі Україні. На цю мить сім країн сигналізують про готовність купляти озброєння для Києва за моделлю PURL.

Що треба знати

Україна спирається на західне озброєння

США продають обладнання Європі, а та — передає ЗСУ

Україна змогла відвоювати території за допомогою зброї від Америки

Як розповідав раніше "Телеграф", ініціатива, яка українською перекладається як Пріоритетний список потреб України, передбачає регулярні пакети допомоги вартістю 500 мільйонів євро. Перші з них уже доставлено до України, решта ж — у дорозі або розробці.

Високопосадовець НАТО в коментарі "Телеграфу" розкрив, що за PURL ЗСУ отримують не лише засоби протиповітряної оборони, а й "високотехнологічні військові можливості".

"Програма PURL надає Україні високотехнологічні військові можливості, які їй потрібні на полі бою вже зараз.

Це має вплив не лише на те, щоб Україна залишалася у боротьбі, але й на те, щоб вона вела цю боротьбу, маючи на озброєнні високотехнологічну зброю", — сказав співрозмовник.

Ще один важливий аспект програми, додає він — у єдності, яку демонструють союзники.

"Це слід дуже чітко розуміти не лише як надання Україні всього необхідного, але й як спільні дії Сполучених Штатів і європейських союзників, які роблять це разом, у кооперації.

Росія має сприймати це як абсолютно чіткий сигнал єдності позиції НАТО і підтримки, спрямованої на те, щоб Україна отримала все необхідне для перемоги в цьому конфлікті", — сказав високопосадовець Альянсу.

За даними джерел нашого видання, ідея полягає в тому, що європейські союзники зможуть закуповувати зброю у США протягом року або півтора. Вже заплановано близько 11 пакетів допомоги з того, що наявне на складах американських партнерів.

Інший високопосадовець Альянсу під час одного з брифінгів додав, що Україна неодноразово підтверджувала: американське обладнання справляє "реальний вплив на полі бою".

Це обладнання було поставлено відповідно до обіцянок, даних у серпні та вересні, і Україна зазначила, що воно допомогло їй відвоювати територію та захистити своє повітряний простір і громадян. Тому ми дуже вдячні нашим союзникам, які зробили свій внесок, сказав посадовець НАТО.

