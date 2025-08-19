Зеленский получил ключи от Белого дома? Что президент США и Украины подарили друг другу

Обмен подарками проходил без камер

В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа они обменялись подарками. Это были довольно интересные вещи, которые имели свой символизм.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины. Отмечается, что обмен подарками проходил без камер и журналистов.

Известно, что Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев. Также президент Украины рассказал, что воин, передавший клюшку, потерял ногу в первые месяцы полномасштабного вторжения России, спасая собратьев.

Зеленский и Трамп в Вашингтоне

Картавцев начал заниматься гольфом во время реабилитации и помог ему восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Кроме того, Зеленский показал Трампу видео-обращение военного к главе США с просьбой помочь Украине закончить войну справедливым и продолжительным миром.

Трамп принял подарок и даже записал видео с благодарностью украинскому воину. В свою очередь президент Украины получил символические ключи от Белого дома.

Кто еще получал ключи от Белого дома

Трамп не впервые дарит символические ключи от Белого дома, однако их получало не так уж много людей. Теперь в этот список добавился и Зеленский.

У кого есть символические ключи:

В сентябре 2020 года Трамп вручил символические ключи от Белого дома премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху.

Беньямин Нетаньяху получил ключи от Белого дома

В апреле 2024 копию ключей получил бывший премьер-министр Японии Таро Асо.

Таро Асо получил ключи от Белого дома

В мае 2025 года Трамп вручил символический ключ Илону Маску.

Илон Маск получил ключи от Белого дома

8 августа 2025 года президент США подарил символические ключи от Белого дома президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ильхам Алиев получил ключи от Белого дома

Что известно о Константине Картавцеве

После реабилитации воин вернулся к обычной жизни, но наполненной спортом и новыми вызовами. Так, он участвовал в Worthsee Golf Club в Мюнхене, Германия в 2024 году. По результатам двух раундов чемпионата украинцы достойно представили свою страну.

Константин Картавцев на турнире по гольфу

По итогам финального индивидуального зачета Константин Картавцев вошел в ТОП 10 игроков чемпионата.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп подтвердил звонок главе РФ Владимиру Путину и заявил о начале подготовки трехсторонней встречи.