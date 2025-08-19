Россия затягивает встречу Зеленского и Путина. Что в Кремле придумали на этот раз

Путин говорил, что готов ко встрече, а вот в Кремле придумали новую басню

Несмотря на уверения главы России Владимира Путина, что он готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, в Кремле снова затягивают процесс. Там в который раз отметили необходимость планирования и тщательной подготовки.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не отверг полностью идею встречи лидеров, но дал понять, что скоро это не произойдет.

По словам Лаврова, Россия не отказывается от никаких форм работы с украинской стороной по поводу войны. Возможны встречи и в двухстороннем, и в трехстороннем формате. Однако "любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно".

Интересно, что встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом была спланирована и реализована почти через неделю и тогда Кремль не затягивал время. Сейчас же ситуация повторяется — когда доходит до дела в Москве сразу находятся "отговорки".

Напомним, что Путин в разговоре с президентом США на Аляске 15 августа якобы подтвердил ему свое желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чего избегал ранее. Теперь дело только в организации трехсторонней встречи.

В то же время, во время встречи Трампа и Зеленского 18 августа президент США заверил украинского лидера, что глава Кремля готов к встрече.

