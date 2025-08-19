"Мета — не Крим і Донбас": Лавров зробив нову абсурдну заяву та звернувся до Зеленського

Лавров вигадав нові безглузді відмовки

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ нібито ніколи не ставила за мету отримати Крим, Донбас або так звану "Новоросію".

Про це він сказав в інтерв’ю одному з російських пропагандистських телеканалів. За його словами, головним завданням нібито був "захист російських людей".

"Ми ніколи не вели мову про те, що нам просто потрібно захопити якісь території. Ні Крим, ні Донбас, ні "Новоросія" як території ніколи не були нашою метою. Нашою метою було захистити людей, російських людей", — заявив Лавров.

Крім того, російський глава МЗС висловився у бік президента України Володимира Зеленського:

"Якщо Зеленський "дбає" про Конституцію України, то треба почати з перших статей, де гарантується забезпечення прав російськомовного населення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 18 серпня під час зустрічі у Білому домі Трамп заявив, що Україна "ніколи не буде в НАТО". Але, за його словами, Україна матиме "хороші гарантії безпеки" та "надійний захист". А Зеленський пообіцяв, що всі територіальні питання обговорюватимуться на тристоронній зустрічі.

У ніч проти 19 серпня, коли Дональд Трамп дзвонив телефоном керівнику Росії Володимиру Путіну. Саме у цей час Росія влаштувала чергову атаку на Україну. Крім великої кількості ударних безпілотників, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101. Ворог також запускав балістичні ракети в Одеській та Полтавській областях. Саме Кременчук став головною метою атаки.