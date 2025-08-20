Позитивний сигнал з негативом? Демограф пояснила проблему виїзду з України чоловіків до 22 років

У перші два тижні повномасштабної війни 200 тисяч чоловіків повернулися в Україну, щоб взяти зброю

Доручення президента Володимира Зеленського Кабміну підготувати пропозиції та дозволити чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон під час дії воєнного стану є позитивним сигналом влади громадянам, одна є і не зовсім приємні нюанси.

Про це бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповіла директорка Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Вона пояснила, у чому проблема.

Більше читайте у публікації: "Боюсь, вони не повернуться: демограф Лібанова про виїзд за кордон до 22 років, мобілізацію та "війни" з ТЦК".

За її словами, сигнал позитивний, але не кожен позитивний сигнал призводить до позитивних наслідків.

— Теоретично це може бути, оскільки мобілізація з 25 років і наче як можна дозволити [виїзд за кордон до 22 років]. Але виникає питання: чи повернуться ці люди? — цікавиться соціолог.

Вона погоджується, що мобілізація — дуже неприємна річ.

— Ми не хочемо, щоб наші хлопці йшли на фронт, але ж це треба, бо інакше нічого не буде. Починають наводити приклад Ізраїлю… Послухайте, люди добрі, ну там та сама проблема, що і у нас. Поговоріть з тими, хто там буває, — запропонувала директорка Інституту демографії.

Вона нагадала, що в перші два тижні повномасштабної війни 200 тисяч чоловіків приїхали в Україну воювати.

— Це також був приклад, але люди втомилися. Найбільш пасіонарних, можливо, більшості вже нема. Я категоричний противник того, щоб знижувати мобілізаційний вік. Категоричний. Це з демографічних міркувань не можна робити. Але тут… Я боюся… [що не всі повернуться], — наголошує Елла Лібанова.

Вона не погодилася з думкою батьків, які у 17 років вивозять своїх дітей за кордон через побоювання зниження віку мобілізації до 20 чи навіть 18 років. Її більше непокоять 22-річні, яким влада пропонує дати послаблення у виїзді за кордон.

— Направду, побоювання мають бути пов'язані з іншим: війна не закінчиться через два роки, а хлопцям вже буде 25, — підсумувала демограф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з посиланням на Елл Лібанову писав, що після завершення російського вторгнення в Україну повернеться близько третини українців, які змушені були виїхати за кордон. Їхню кількість можна збільшити, але це залежатиме від тих, хто залишився на Батьківщині.