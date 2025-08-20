Положительный сигнал с негативом? Демограф объяснила проблему выезда из Украины мужчин до 22 лет

В первые две недели полномасштабной войны 200 тысяч мужчин вернулись в Украину, чтобы взять оружие

Поручение президента Владимира Зеленского Кабмину подготовить предложения и разрешить мужчинам в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения является положительным сигналом власти гражданам, одна есть и не совсем приятные нюансы.

Об этом блиц-интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Она объяснила, в чем проблема.

По ее словам, сигнал положительный, но не каждый положительный сигнал приводит к положительным последствиям.

— Теоретически это может быть, поскольку мобилизация с 25 лет и вроде как можно разрешить [выезд за границу до 22 лет]. Но возникает вопрос: вернутся ли эти люди? — интересуется социолог.

Она соглашается, что мобилизация — очень неприятная вещь.

— Мы не хотим, чтобы наши ребята шли на фронт, но это нужно, иначе ничего не будет. Начинают приводить пример Израиля… Послушайте, люди добрые, ну там та же проблема, что и у нас. Поговорите с теми, кто там бывает, — предложила директор Института демографии.

Она напомнила, что в первые две недели полномасштабной войны 200 тысяч мужчин приехали в Украину воевать.

— Это тоже был пример, но люди устали. Наиболее пассионарных, возможно, большинства уже нет. Я категорический противник того, чтобы снижать мобилизационный возраст. Категорический. Это по демографическим соображениям нельзя делать. Но тут… Я боюсь… [что не все вернутся], — подчеркивает Элла Либанова.

Она не согласилась с мнением родителей, которые в 17 лет вывозят своих детей за границу из-за опасений снижения возраста мобилизации до 20 или даже 18 лет. Ее больше беспокоят 22-летние, которым власти предлагают дать послабление в выезде за границу.

— Действительно, опасения должны быть связаны с другим: война не закончится через два года, а ребятам уже будет 25, — подытожила демограф.

Напомним, ранее "Телеграф" со ссылкой на Элл Либанову писал, что после завершения российского вторжения в Украину вернется около трети украинцев, вынужденных уехать за границу. Их количество можно увеличить, но это будет зависеть от оставшихся на Родине.