В Києві є "зимова", "весняна" та дві "літні" вулиці: де вони знаходяться і як називаються (карта)

Чи знали ви, що в Києві можна прогулятися від "січня" до "серпня" за кілька хвилин?

У Феофанії, серед зелених просторів Голосіївського району столиці, розташувався невеликий, але особливий куточок — садове товариство "Метролог". Тут знаходяться чотири незвичні вулиці, названі на честь місяців року: Січнева, Квітнева, Липнева та Серпнева.

Їх історія та атмосфера створюють унікальний портрет сучасного Києва. "Телеграф" розповість про це докладніше.

Як з'явилися вулиці

На початку 2010-х років на території садового товариства "Метролог" почали формуватися невеликі безіменні дороги. Активна забудова та необхідність упорядкування поштових адрес змусила мешканців звернутися до Київської міської ради з проханням офіційно найменувати нові вулиці.

У 2013 році депутати Київради підтримали ініціативу місцевих жителів. Так з'явилися чотири вулиці з поетичними назвами, що відображають місяці року. Вибір саме таких імен не був випадковим — він підкреслював близькість до природи та заміську атмосферу цього куточка столиці.

Витяг з рвшення Київради

Географія мікрорайону

Всі чотири вулиці компактно розташовані на невеликій території біля заповідника "Феофанія":

Вулиця Січнева — найдовша з усіх, протягнулася від Метрологічної вулиці на 245 метрів до кінця садибної забудови. Це тиха затишна дорога, оточена приватними будинками.

— найдовша з усіх, протягнулася від Метрологічної вулиці на 245 метрів до кінця садибної забудови. Це тиха затишна дорога, оточена приватними будинками. Вулиця Серпнева пролягає паралельно до Січневої, її довжина становить 260 метрів. Особливість цієї вулиці — вона веде безпосередньо до території державного заповідного господарства "Феофанія".

пролягає паралельно до Січневої, її довжина становить 260 метрів. Особливість цієї вулиці — вона веде безпосередньо до території державного заповідного господарства "Феофанія". Вулиці Квітнева та Липнева — коротші за попередні (близько 240 метрів кожна), але не менш атмосферні. Обидві починаються від Січневої та ведуть у глибину житлового масиву.

Життя серед зелені

Район характеризується малоповерховою садибною забудовою з приватними будинками. Мешканці цих вулиць обрали для себе спокійне життя поруч із природою — адже буквально за кілька хвилин ходьби починається заповідник "Феофанія" з його лісовими стежками та чистим повітрям.

Інфраструктура мікрорайону розвивається поступово. Найближчі станції метро — "Іподром" та "Теремки" — знаходяться на відстані, але дістатися до центру міста можна тролейбусом №11 по вулиці Академіка Заболотного або маршрутними таксі, що курсують Метрологічною вулицею.

Символіка та особлива атмосфера

Назви вулиць створюють поетичний настрій: від зимового "Січня" до літнього "Серпня". Це символізує циклічність природи та підкреслює особливий характер району — тут цінують спокій, добросусідські стосунки та близькість до природи.

Сьогодні район вулиць з "місячними" назвами — це приклад того, як може виглядати затишне життя на околиці великого міста. Поєднання приватної забудови, зеленої зони та зручного транспортного сполучення робить це місце привабливим для тих, хто втомився від міської метушні.

Раніше "Телеграф" розповідав про "тріаду" надихаючих вулиць в Києві. Вони також мають дуже поетичні назви.