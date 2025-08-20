Финансы, аналитика, разведданные и военная сфера "заточены" на установление перемирия

Заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что 30 стран ("Коалиция желающих") разрабатывают гарантии безопасности Украины, не будет иметь никакого значения, а защита от очередного нападения России — не будет эффективной, пока окончательное решение не примут Соединенные Штаты.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал доктор наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он объяснил, почему решающей является позиция США.

По его словам, будет так, как скажут Соединенные Штаты Америки, доминирующие в НАТО.

— Если нужно будет заменить Марка Рютте, то Марк Рютте уйдет на пенсию и уйдет преподавателем в университете. А другой человек будет реализовывать стратегию, предлагаемую Соединенными Штатами. Если США идут на такое глобальное мирное соглашение и сотрудничество с Российской Федерацией, значит, вся структура в Соединенных Штатах уже подстроена. И финансы, и аналитика, и разведданные, и военная сфера, — говорит политолог.

По его мнению, все это уже проектируется под будущую архитектонику мира. Так что если сторонам не удастся развести войска или соблюдать режим тишины, то рано или поздно в Украине появятся вооруженный контингент, который и будет наблюдать за этим.

— Миротворческие контингенты для этого и нужны, а также наблюдатели ОБСЕ, ООН (очень много этих структур). Посему, почему они не должны появиться в Украине? Никто не заставляет их воевать, — объясняет проректор Европейского университета.

По его словам, ему очень импонирует именно позиция Берлина. По разным договорам, соглашениям и подписанным документам Германия не может быть ядерным государством или развивать ядерный потенциал.

— Поэтому присутствие германских войск в Украине в некоторой степени символично, не будем это скрывать. Во-вторых, у РФ имеются с Германией неплохие контакты… Для России Германия — приятный партнер. У них всегда были хорошие отношения, — подытожил Сергей Ягодзинский.

