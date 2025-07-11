Макрон анонсував збільшення миротворчих сил для України: цифра досить вагома

Десятки тисяч французьких та британських військових будуть перекинуті в Україну, як тільки почнеться припинення вогню

Велика Британія та Франція планують значно збільшити кількість військових для майбутнього розгортання в Україні у рамках "коаліції охочих". Спільне угруповання двох країн складе 50 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції у Римі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє видання Le Figaro. Макрон зазначив, що фактично сили зростають з бригади до повноцінного армійського корпусу.

"Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу. Це означає, що вони можуть мати до 50 тисяч військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою… Угруповання додасть надійності та міцності європейському стовпу НАТО на оперативному рівні, а також зміцнює стратегічну автономію Європи", – зазначив президент.

Макрон додав, що чисельність військ може бути збільшена ще у п'ять раз. Кістяк сил складують війська Франції та Британії. Угруповання отримало назву "Франко-британських сил стримування" та стане "кістяком" для загальної групи військ, яку виставить "коаліція охочих".

Нагадаємо, що під час зустрічі учасників "коаліції охочих" у Римі 10 липня ключовою темою стало забезпечення фінансування для українських Сил оборони, а також підтримка виробництва озброєння, зокрема дронів і високоточної далекобійної зброї. Під час пресконференції президент Володимир Зеленський окреслив результати саміту й зробив важливі заяви щодо війни та її врегулювання.

Нагадаємо, що дві попередні зустрічі представників "коаліції охочих" пройшли в Києві 10 травня, під час візиту європейських лідерів до української столиці, та у Лондоні 12 травня, коли збиралися міністри закордонних справ країн-партнерів України.

Як відомо, "Коаліція охочих" або "Коаліція рішучих" — це об’єднання країн Європи та кількох країн за її межами, які обіцяють допомогу Україні у боротьбі з російським агресором. Головна тема, яка обговорюється у її рамках, це питання розміщення західних миротворців на українській території після завершення російського вторгнення або після досягнення припинення вогню.