Миротворці в Україні могли бути ще півтора року тому? Ексміністр вказав на важливий момент

Ексміністр розповів, що заважає їхньому прибуттю в Україну

Миротворчі сили могли з'явитися в Україні вже давно. Проте цьому перешкоджає відсутність відповідного законодавчого рішення.

Про це заявив надзвичайний та повноважний посол України, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода". За словами дипломата, немає жодних механізмів, які б забороняли урядам Британії та Франції ухвалити рішення про відправлення миротворців в Україну. Для цього потрібен лише відповідний закон України про допуск іноземних військових на територію нашої держави.

"Я не розумію, чому ми півтора року до цього часу не ухвалили закон України про допуск французьких і британських сил на територію України. А це і є наш дозвіл законодавчий на вступ їхніх сил", — наголосив Пристайко.

Колишній міністр також пояснив, що Верховна Рада має щоразу ухвалювати окреме рішення про допуск будь-яких збройних сил, навіть для проведення навчань. В іншому випадку присутність іноземних військових може розцінюватися як окупація.

"Щоб французькі і британські миротворці, або які завгодно, військовослужбовці брали участь в операціях в Україні, вони мають отримати наше запрошення, яке виглядає у вигляді закону про доступ на територію України", — пояснив дипломат.

Пристайко підкреслив, що на планеті не існує жодного механізму, який би заборонив Британії та Франції допомогти Україні своїми збройними силами під час війни з Росією.

Раніше "Телеграф" також писав, що Британія пропонує розгорнути миротворців в Україні на кілька років. Західні війська в Україні за п'ять років повинні будуть підготувати, відновити та навчити українську армію, щоб запобігти новій агресії росіян.