"Не впевнений, що йому вистачить сміливості": Мерц та Стубб поглузували з Путіна

Політики не вірять, що Путін буде дотримуватися взятих на себе зобов'язань

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не впевнений, що російському правителю Володимиру Путіну вистачить сміливості на те, щоб приїхати на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським та опинитися із ним лицем до лиця. А президент Фінляндії Александр Стубб взагалі зазначив, що будь-які зобов'язання Путіна викликають скептицизм.

Про це обидва політики заявили на пресконференції за підсумками переговорів у Білому домі. Мерц заявив, що в нього немає відчуття, що Путіну дістане сміливості, щоб прибути на тристоронню зустріч та побачитися там із Зеленським.

Мерц також додав, що Трампу пояснили кілька важливих моментів: по-перше, саміт трьох лідерів повинен бути ретельно підготовлений. По-друге, Україні не варто нав'язувати відмову від територій, або намагатися влаштувати переговори без її участі. Німецький канцлер припустив, що якщо все складеться добре, то тристороння зустріч може відбутися вже за пару тижнів.

Стубб, виступаючи на пресконференції, підтвердив ці терміни. З усім тим фінський президент зазначив, що зобов'язання, які бере на себе Путін, викликають здоровий скептицизм.

"Те, що викликає невеликий скептицизм – це зобов'язання Путіна щодо цього процесу. Ми повинні подумати, яким чином Путіна можна змусити взяти на себе зобов'язання" Александр Стубб

Нагадаємо, що Трамп за підсумками переговорів підтвердив, що дзвонив Путіну та анонсував початок підготовки тристоронньої зустрічі лідерів трьох держав. За його словами, вона відбудеться дуже скоро. Зеленський під час брифінгу для преси підтвердив заяву Трампа та назвав умови для проведення тристоронньої зустрічі.