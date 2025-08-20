Самоубийство, бегство или концлагерь? Политолог на Гитлере объяснил, почему встречи Зеленского с Путиным не будет

Гитлер не встречался ни с кем из европейской "тусовки", с кем воевал

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, что Путин побоится встретиться с Зеленским — несерьезно, как слова второклассника. Потому что российский диктатор не так боится украинского президента, как не воспринимает его равным себе.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал доктор наук, профессор, проректор Европейского университета Сергей Ягодзинский. Он объяснил, что имеется в виду.

— Почему Путин должен бояться встретиться с Зеленским? [Разве] есть опасность, что Зеленский нападет на Путина и будет его душить? Тут вопрос в том, что даст встречу, — говорит политический эксперт.

По его мнению, большая проблема заключается в том, что Путин не воспринимает Зеленского как равноправного себе. Когда Путин провел две Чеченские войны, Зеленский еще выступал в КВН молодым парнем, когда президент Путин сидел в зале.

— Зеленский — давно не Вова из "Квартала". Мы в Украине понимаем, что сегодня на Зеленском большая ответственность, большая власть, огромная команда, много людей, которые оберегают, структурируют и так далее. [Также] есть оппозиция, внутри и разбросанная за границей. Но Зеленский — не такой в глазах Путина, — продолжает политолог.

Он выразил сомнение, следит ли Путин за Зеленским и ситуацией в Украине.

— И в этом проблема. Насколько Путин готов воспринимать Зеленского как равноправного лидера государства, с которым ведешь войну. Гитлер никого не воспринимал из европейской "тусовки", с кем воевал. Ни с кем не встречался. Ему было безразлично, кто президент и премьер и т.д. Он шел захватывать территорию. Он даже ничего не предлагал лидерам, страны которых захватывал. Нечего, кроме побега, застрелиться или концлагеря. Все. Не было других вариантов, — напомнил проректор Европейского университета.

По его мнению, важна правильная комбинация встречи.

— И то, что Москва на сегодняшний день отказала в непосредственной встрече, мне кажется правильным. Не готовы сегодня Зеленский и Путин встретиться равноправно и равноценно. Разговор не состоится. Мы можем просто получить срыв переговорного процесса, — подытожил Сергей Ягодзинский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", вооруженные силы какой страны могут следить за режимом тишины в Украине.