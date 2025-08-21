Слов’янськ до Харківщини, Покровськ до Дніпропетровщини: чим обернеться законопроєкт про переділ Донбасу

За даними законопроекту, частина міст Донецької області може перейти до Харківщини.

У Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає зміну адміністративно-територіального устрою чотирьох областей. Ініціатором документа стала народний депутат Анна Скороход.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що війна з Росією розірвала адміністративні зв’язки між населеними пунктами Донеччини та Луганщини. Це ускладнило фінансування шкіл, лікарень та виплату соцдопомог. Автор ініціативи вважає, що без змін в адмінустрій ситуація може призвести до гуманітарної катастрофи.

"Пропонується внести зміни в адміністративно-територіальний устрій Донецької, Дніпропетровської, Луганської і Харківської областей, шляхом приєднання неокупованих територій Краматорського і Бахмутського районів Донецької області, а також Сватівського і Сіверськодонецького районів Луганської області до Харківської області та приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів Донецької області до Дніпропетровської області", – йдеться у пояснювальній записці.

Скороход підкреслила, що ухвалення цього рішення дозволить зберегти підконтрольні Україні території в складі держави та забезпечити належне управління ними без додаткових витрат із держбюджету.

"Утримання Луганської та Донецької ОДА коштує державі понад 50 мільйонів гривень щомісяця. Це нераціональні витрати, адже їхні функції можуть ефективно виконувати Харківська та Дніпропетровська області", – зазначила вона.

Які території до яких областей можуть приєднатися

Згідно з документом, Краматорськ, Слов’янськ, Дружківку, Часів Яр, Лиман і Сіверськ пропонується приєднати до Харківської області.

Водночас Покровськ, Добропілля та Мирноград мають увійти до складу Дніпропетровської області.

Донецька область, DeepState

Що стосується Луганської області : за інформацією карти "Deepstate", до неокупованих територій належать село Надія, частина Новоєгорівки, частина Греківки Сватівського району.

Луганська область, Deepstate

Що про це думають експерти

Політичний експерт та фахівець із конституційного права Богдан Бондаренко у коментарі "Телеграфу" назвав ідею щодо зміни адміністративно-територіального устрою Донеччини та Луганщини сумнівною.

"Очікувано, що комусь така "геніальна" в лапках думка в голову прийде. Я навіть не знаю, як коментувати це ширше, з юридичної точки зору або з політичної. Тобто питання в тому, що ми перейменовуємо ці області і змінюємо їх територіальний склад, і говоримо, що ми виконали вимоги. Така зміна не вплине на росіян, вона взагалі ні на кого не вплине", – заявив Бондаренко.

Богдан Бондаренко/Facebook

Він додав, що якби подібний підхід застосували 20 років тому, за умов комплексної та інакшої державної політики щодо регіону — це могло б мати хоч якийсь теоретични сенс, проте зараз реалізація такого сценарію виглядає, за його словами, "досить інфантильною ідеєю".

Політичний експерт Євген Магда розкритикував законопроєкт народної депутатки Анни Скороход щодо зміни адмінкордонів Донеччини та Луганщини, наголосивши, що подібні ідеї можуть мати негативні наслідки для України.

На мою думку, ініціативи народної депутатки Скороход у разі їхньої реалізації можуть дати Росії аргументи щодо того, що Україна готова, в принципі, змінити свої підходи до свого територіального устрою. І я вважаю, що ці ситуації, яка на сьогоднішній момент склалася, вони гратимуть проти України Євген Магда

Магда додав, що подібні ініціативи Кремль легко може використати у своїх інтересах.

"Тоді виникає питання, чому такі ініціативи не з’явилися раніше, якщо бойові дії у нас точаться з 2014 року", — зазначив він.

Він також звернув увагу на те, що парламентар може прикриватися депутатським імунітетом.

Євген Магда/Facebook

"Ще я скажу, що судячи з усього, Скороход дуже ефективно використовує принцип депутатського індемнітету. Тобто коли парламентарій не несе відповідальності за свої дії, оскільки він є народним депутатом. І в такому контексті можна, в принципі, говорити про що завгодно і як завгодно", — підсумував експерт.

Депутатський індемнітет означає, що депутат не несе відповідальності за свої висловлювання та рішення, зроблені у парламенті.

Політолог Віктор Бобиренко також критично відгукнувся про законопроєкт народного депутата Анни Скороход.

"Тобто вони хочуть, щоб у нас Донецької області не було, а ми шматками її приєднали щось до Харківської, щось до Дніпропетровської? Це ж неможливо. Це мають бути зміни до Конституції", — зазначив Бобиренко.

Він наголосив, що навіть за умови підготовки пакета конституційних змін прийняти його зараз неможливо, адже військовий стан прямо забороняє такі кроки.

Щоб зробити таку зміну, треба ухвалити зміни до Конституції. Тож тоді готуйте пакет змін, приймайте його – але, знову ж таки, ми впираємося в те, що у нас під час військового стану не можна це робити. Там прямо у Конституції написано Віктор Бобиренко

На його думку, ця ініціатива є марною і не матиме жодного впливу на ситуацію з безпекою.

"Тим більше, жодним чином це не захистить ті території. Від того, що ми назвемо, перейменуємо області, нічого не зміниться. Єдине, що може захистити нас від Росії – це Збройні сили України", – підсумував Бобиренко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що однією з найгостріших тем мирних переговорів зараз вважається питання територіальних поступок. За даними ЗМІ, російський президент Путін на зустрічі з американським колегою заявив, що позиція країни-агресора залишається незмінною — вони, як і раніше, вимагають, щоб Київ відмовився від контролю над територією Донецької області.