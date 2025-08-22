На полях Тернопольщини помітили сотні птахів — їхня поведінка здивувала українців (відео)

Птахи готуються до міграції

Лелеки на Тернопільщині готуються до відльоту в теплі краї. Сотні птахів на полях збираються великими зграями під час збору врожаю.

Відповідне відео поширили в соціальних мережах. Там видно як птахи супроводжують сільськогосподарську техніку в пошуках поживи.

Трактор повільно рухається полем, а навколо нього ходять десятки білих птахів. Певно лелеки використовують цю нагоду, щоб підживитися перед довгою дорогою до Африки.

Ймовірніше вони полюють на дрібних гризунів, комах, жаб та інших дрібних тварин, які потрапляють під обробку землі. Особливо приваблюють їх черв’яки, личинки та різноманітні жуки, які з’являються на поверхні після оранки.

Такі скупчення лелек часто свідчать про те, що птахи готуються до міграції. Вони збираються в великі зграї, щоб потім разом вирушити в політ до теплих країн. Подорож до місць зимівлі в Африці може тривати від декількох тижнів до двох місяців, залежно від погодних умов та обраного маршруту.

Реакція українців

Користувачі соціальних мереж активно коментували це відео. Багато хто висловлювали захоплення такою кількістю птахів в одному місці, називаючи це справжнім природним дивом. Деякі користувачі ділилися спогадами про подібні сцени з дитинства, коли лелеки масово збиралися на полях восени.

Коментатори висловлювали надію, що птахи благополучно доберуться до місць зимівлі та повернуться наступної весни.

Раніше "Телеграф" писав, що білий лелека сидів у гнізді на околицях Івано-Франківська. Це рідкісне явище у такий період року.