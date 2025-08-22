На полях Тернопольщины заметили сотни птиц — их поведение удивило украинцев (видео)

Птицы готовятся к миграции

Аисты в Тернопольской области готовятся к отлету в теплые края. Сотни птиц на полях собираются большими стаями во время сбора урожая.

Соответствующее видео было распространено в социальных сетях. Там видно, как птицы сопровождают сельскохозяйственную технику в поисках пищи.

Трактор медленно двигается по полю, а вокруг него ходят десятки белых птиц. Видимо аисты используют этот случай, чтобы подпитаться перед длинной дорогой в Африку.

Вероятнее всего они охотятся на мелких грызунов, насекомых, лягушек и других мелких животных, попадающих под обработку земли. Особенно привлекают их черви, личинки и разнообразные жуки, которые появляются на поверхности после вспашки.

Такие скопления аистов часто свидетельствуют о том, что птицы готовятся к миграции. Они собираются в большие стаи, чтобы потом отправиться в полет в теплые страны. Путешествие по местам зимовки в Африке может длиться от нескольких недель до двух месяцев, в зависимости от погодных условий и выбранного маршрута.

Реакция украинцев

Пользователи социальных сетей активно комментировали видео. Многие выражали восхищение таким количеством птиц в одном месте, называя это настоящим природным чудом. Некоторые пользователи делились воспоминаниями о подобных сценах с детства, когда аисты массово собирались на полях осенью.

Комментаторы выражали надежду, что птицы благополучно доберутся до мест зимовки и вернутся следующей весной.

