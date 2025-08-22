Лінія фронту дала тріщину? Що відбувається в Серебрянському лісництві та чи є загроза для Сіверська

Росіяни атакують там, де вже нічого не росте

Росіяни значно активізувалися у Серебрянському лісництві на Лиманському напрямку. Після тривалого періоду безрезультатних атак противник міг просунутися поблизу Серебрянки та в самому лісі. Водночас Сили оборони змогли відкинути ворога з району Толстого у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики OSINT-проєкту DeepState. "Телеграф" розбирався, що відбувається на одній з найгарячіших ділянок фронту і чому контроль над "мертвим" лісом має принципове значення для обох сторін.

Росіяни просунулися, але ЗСУ дають жару біля Толстого

У Серебрянському лісництві місяцями нічого не змінювалося — росіяни атакували, але безрезультатно. Цей лісовий масив площею понад 107 гектарів простягається від окупованої Кремінної до межі з Донецькою областю. З осені 2022 року, після захоплення Кремінної російськими військами, через ліс проходить лінія фронту.

За останні дні, згідно з повідомленнями аналітиків DeepState, ситуація змінилася не на користь українських захисників. Окупанти могли просунутися на кількох ділянках лісництва.

Ймовірне просування росіян у Серебрянському лісі, DeepState

Паралельно російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки в Бахмутському районі Донецької області.

Наступ росіян біля Серебрянки, DeepState

Також в останньому своєму повідомленні аналітики OSINT-проєкту згадують про просування росіян біля Ольгівського в Пологівському районі Запорізької області.

Просування росіян біля Ольгівського на Запоріжжі, DeepState

На актуальній карті фронту від Poulet volant видно, що росіяни змогли захопити нові ділянки території в районі Серебрянського лісу. На це вказують червоні позначки. Крім того, на карті вказується, що російські війська змогли захопити 19 квадратних кілометрів північніше від Серебрянки.

Карта фронту від Poulet volant за 21 серпня 2025 року

Наші бійці тримають оборону навколо ключових населених пунктів, але ворог атакує одразу з кількох сторін. Росіяни використовують густий ліс для того, щоб ховати свою техніку та непомітно наближатися до українських позицій. Особливо небезпечно те, що бої наближаються до Сіверська — важливого міста, яке контролює підходи до всього регіону.

Проте не всі спроби ворога завершилися успіхом. Українські захисники відкинули противника з району Толстого у Волноваському районі Донецької області.

ЗСУ відкинули росіян біля Толстого

"Іхтамнетов" масово беруть в полон: на скільки поповнився обмінний фонд

Тим часом у Серебрянському лісі бійці 63-ї окремої механізованої бригади після стрілецького бою заблокували та змусили здатися сімох російських окупантів. Про успішну операцію з поповнення обмінного фонду повідомили на сторінці 63 ОМБр.

На відео, знятому під час бою, зафіксовано фінальний етап, коли українські бійці, придушивши опір, беруть ворогів у полон. Чути чіткі та злагоджені команди штурмовиків: "Лягай!", "Руки за голову!", "Де ще один?".

Про що тим часом звітує Генштаб

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку за останню добу сталося 24 бойові зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва, Зарічне, Торське та в бік Ямполя. Паралельно російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки в Бахмутському районі Донецької області та Ольгівського в Пологівському районі Запорізької області.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський днями повідомляв про посилення тиску ворога на півночі Донеччини та на Лиманському напрямку.

Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ

Тактичні успіхи? Забудьте! Чому росіянам нічого не вдасться

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу" підкреслив важливість Лиманського напрямку в загальній системі російського наступу. За його словами, активізація росіян в напрямку Сіверська (доволі близько до Серебрянки та Серебрянського лісництва) становить загрозу для східного флангу Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сіверськ знаходиться на критично важливій позиції, і його втрата може ускладнити оборону всього регіону.

"Наразі є активізація росіян на Лиманському напрямку, в напрямок Сіверська, а Сіверськ — східний фланг Слов'янсько-Краматорської агломерації", — пояснив Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт

За його оцінкою, росіяни фактично "вперлися в лінію" оборони. Снєгирьов каже, що навіть якщо росіяни досягнуть тактичних успіхів, стратегічно захопити агломерацію їм не вдасться через потужну оборону та складність штурму промислових центрів.

Крім того, на ситуацію на фронті впливають не лише військові, але й політичні чинники. За словами Дмитра Снєгирьова, міжнародний тиск на Російську Федерацію відіграв свою роль у уповільненні темпів російського наступу. Успішні дії Сил оборони по ключових напрямках не дозволили реалізувати політичну складову російського наступу — створення буферних зон глибиною до 20 кілометрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині ЗСУ можуть просунутися вглиб фронту через дії росіян. Там російські військовослужбовці спалюють свою техніку, бо не хочуть виходити на позиції.