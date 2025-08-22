На Херсонщині ЗСУ можуть просунутися вглиб фронту через дії росіян: що відбувається (відео)

Російське командування не може навести лад

На Херсонському напрямку російські військовослужбовці спалюють свою техніку, бо не хочуть виходити на позиції. Ці дії агентів руху "АТЕШ" зі складу 24-го мотострілецького полку створюють умови для можливого просування ЗСУ.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "АТЕШ". Це — військовий рух українців та кримських татар.

Нам повідомляють, що ситуація в полку критична – стає дедалі більше СЗЧшників (тих, хто самовільно залишив частину, — ред.) і відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдатів кинули на позиції без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що командування 24-го мотострілецького полку ВС РФ нездатне навести лад. Ситуація дедалі більше загострюється.

Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів. Приєднуйтесь до нашого руху, ламайте та знищуйте техніку. Так ви зможете вижити в цій безглуздій м'ясорубці, — закликали в "АТЕШ"

Агенти "АТЕШ" підривають окупантів зсередини

Ворожа техніка палає

Що відбувається на Херсонському напрямку

Карта deepstate

Генеральний штаб ЗСУ маркує фронт на Херсонщині як Придніпровський напрямок. Карту з нього було опубліковано зранку у четвер. Напередодні ворог тричі намагався просунутися. У вечірньому зведенні 21 серпня Генштаб поінформував, що на Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту. Успіху ворог не мав.

Придніпровський напрямок, карта Генштаб ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Херсон — зранений війною, але нескорений. Українці пам'ятають місто яскравим та багатолюдним й вірять, що Херсон обов’язково відродиться.