На Херсонщині ЗСУ можуть просунутися вглиб фронту через дії росіян: що відбувається (відео)

Олена Руденко
Росіяни не хочуть йти у бій
Росіяни не хочуть йти у бій. Фото Колаж "Телеграф"

Російське командування не може навести лад

На Херсонському напрямку російські військовослужбовці спалюють свою техніку, бо не хочуть виходити на позиції. Ці дії агентів руху "АТЕШ" зі складу 24-го мотострілецького полку створюють умови для можливого просування ЗСУ.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "АТЕШ". Це — військовий рух українців та кримських татар.

Нам повідомляють, що ситуація в полку критична – стає дедалі більше СЗЧшників (тих, хто самовільно залишив частину, — ред.) і відмовників. До цього призвели жорстокі накази командування, через які підрозділ зазнав великих втрат, а солдатів кинули на позиції без забезпечення засобами РЕБ з українськими дронами, — йдеться у повідомленні

Зазначається, що командування 24-го мотострілецького полку ВС РФ нездатне навести лад. Ситуація дедалі більше загострюється.

Ми закликаємо військовослужбовців не виконувати злочинних наказів. Приєднуйтесь до нашого руху, ламайте та знищуйте техніку. Так ви зможете вижити в цій безглуздій м'ясорубці, — закликали в "АТЕШ"

Рух АТЕШ
Агенти "АТЕШ" підривають окупантів зсередини
Російські військові спалюють свій транспорт
Ворожа техніка палає

Що відбувається на Херсонському напрямку

Карта deepstate, Херсонський напрямок
Карта deepstate

Генеральний штаб ЗСУ маркує фронт на Херсонщині як Придніпровський напрямок. Карту з нього було опубліковано зранку у четвер. Напередодні ворог тричі намагався просунутися. У вечірньому зведенні 21 серпня Генштаб поінформував, що на Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту. Успіху ворог не мав.

Придніпровський напрямок, карта Генштаб ЗСУ 21 серпня
Придніпровський напрямок, карта Генштаб ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає Херсон — зранений війною, але нескорений. Українці пам'ятають місто яскравим та багатолюдним й вірять, що Херсон обов’язково відродиться.

