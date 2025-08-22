Закриють небо і не тільки? ЗМІ дізналися, які гарантії безпеки можуть запропонувати США

Без умов не обійшлось

Обмежену роль у наданні гарантій безпеки Україні на себе можуть взяти США. Йдеться про можливу відправку пілотів для повітряних місій.

Про це пише CNN. Зазначається, що у США готові взяти на себе певні зобов'язання, але за умови досягнення мирної угоди з Росією.

Співрозмовник видання каже, що йдеться про потенційне виконання американськими пілотами повітряних місій. Про пряму участь у війні чи перебуванні на фронті ніхто не говорить.

Схожу думку висловлював і Reuters, адже джерела повідомляли, що на переговорах про гарантії безпеки саме Штати погодились закрити небо над Україною. Проте це лише припущення, які, ймовірно, передадуть на розгляд радникам з національної безпеки інші країни "Коаліції охочих".

"Ці варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни для відповідного розгляду в рамках дипломатичних зусиль", – йдеться у заяві американських військових, яке цитує ЗМІ.

При цьому президент США Дональд Трамп не відкинув таку можливість повністю. Як кажуть джерела, він готовий говорити про участь Штатів як джерела постачання додаткових систем ППО, а також закриття неба над територією України за допомогою американських винищувачів, запровадивши безпольотну зону.

Окрім того, співрозмовники казали, що на переговорах обговорювали і відправку європейських військ в Україну під американським командуванням.

Нагадаємо, у Білому домі 18 серпня відбулася зустріч "Коаліції охочих". У ній взяли участь Україна, США, Франція, Фінляндія, Німеччина, Британія, Італія, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО. Головною темою обговорення були гарантії безпеки для України. Тоді було розглянуто варіант, подібний до статті 5 НАТО, але поза межами Альянсу.

