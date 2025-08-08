Місце неймовірної краси і затишку. На Миколаївщині є село, де можна покупатись і відпочити (фото)

Тут можна насолоджуватися красивими заходами сонця над морем

У селі Рибаківка Миколаївської області знаходиться справжня природна перлина України – мис Аджияск. Місцеві жителі його називають одним з найкрасивіших та найнедооцінених куточків регіону.

"Телеграф" розповість, що відомо про це місце. А також, як туди доїхати.

Це унікальне місце вражає відвідувачів своїми мальовничими пейзажами. Мис розташований на березі Чорного моря, де природа створила справжнє диво – крутезні узбережжя з максимальною висотою обривів та дикою, незайманою красою. Тут можна побачити, як зустрічаються море та суша, створюючи неповторні краєвиди, які часто порівнюють з найкрасивішими місцями світу.

Мис Аджияск. Фото - mobi.jpg

Особливу атмосферу мису Аджияск створює його відносна відособленість від туристичних маршрутів. Через це природа зберегла свій первозданний вигляд, а чисте морське повітря наповнює легені свіжістю та спокоєм.

Для тих, хто шукає місце для спокійного відпочинку на природі, мис Аджияск стане справжнім відкриттям. Тут можна насолоджуватися красивими заходами сонця над морем, робити фотосесії на тлі пейзажів або просто відпочивати від міської метушні.

Дістатися до мису Аджияск можна через село Рибаківка. Найзручніше їхати власним транспортом – з Миколаєва потрібно рухатися в напрямку Очакова, а потім повернути до Рибаківки. Дорога займає близько години. Громадським транспортом можна доїхати автобусом до села, а далі пройти пішки до берегової лінії.

Поруч з мисом Аджияск розташовані затишні бази відпочинку, які пропонують комфортні умови для проживання. Номери розраховані на 2-4 особи та обладнані всім необхідним: кондиціонером, телевізором, холодильником, бойлером, туалетом і меблями. На території є кухня загального користування та магазин, який працює в сезон. Гості можуть відпочивати на відкритих терасах з видом на море, а до пляжу всього 80 метрів сходами вниз. Вартість проживання становить 2200 гривень.

Враховуючи поточну воєнну ситуацію в Україні, Миколаївська область знаходиться в зоні підвищеної безпекової уваги. Перед відвідуванням мису Аджияск обов'язково перевірте актуальну інформацію про безпеку в регіоні і слідкуйте за повідомленнями про повітряні тривоги.

