На 100 народжень — 280 смертей: Україна втратила чверть населення за два роки

Повномасштабна війна назавжди змінила Україну

Останнє опубліковане демографічне дослідження показало, що населення України істотно скоротилось — з 2022 року по середину 2024 щонайменше на 10 мільйонів людей.

Результати публікує Frontliner. Згідно з їхніми даними, в 2022 році в Україні без урахування Криму жили понад 40 млн, а в середині 2024 року вже 35,8 мл, з яких 31,1 млн на контрольованій урядом території. Дані на середину 2025 року в дослідженні не наведені.

Головна причина – масова міграція. Майже 5 млн українців зараз за кордоном, переважно у Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії. Загиблими також багато втрат — тисячі цивільних та десятки тисяч військових. Через проблеми медсистеми, стрес та загострення хвороб зростає смертність. Вона в 2023 році перевищила на третину попередні періоди, а народжуваність впала. Кількість старого населення зростає і вже на 12% перевищила кількість дітей (27% проти 15%).

На 100 народжень припадає 280 смертей дані з дослідження Frontliner

Оцінки уряду не оптимістичні — за трохи більше ніж 15 років, населення може залишитися 29 млн. Відновлення можливе лише за умов миру, економічної стабілізації та повернення біженців. Головне, аби не тривала війна, вважають українці.

Війна виганяє українців з дому

Тим часом потенційне відкриття можливості молодим чоловіками виїхати за кордон може спричинити нову хвилю міграції, пишуть коментатори.

Відкриття кордонів знову викличе хвилю переселенців

Раніше "Телеграф" розповідав, що з тих людей, які повернулись після першої хвилі міграції в Україну, частина знову їде за кордон. При цьому спроби держави підвищити народжуваність будуть неефективними, вважають експерти.