Залишили мавпу без хвоста. Смішне відео зі Львова завірусилося в TikTok

Відео набрало понад 50 млн переглядів

У центрі Львова стався кумедний курйоз з аніматором у костюмі мавпи. Адже діти, які бавились з ним, відірвали хвоста.

Відповідне відео поширила дівчина у Тік Ток. Вона наголосила, що аніматор сам попросив тягти за хвоста.

"Львівській мавпі відірвали хвоста в самому центрі міста. Навіть боюсь уявити, як сильно йому було боляче", — написав один з місцевих каналів.

На відео видно, як у центрі Львова аніматор у костюмі мавпи бавиться з дітьми. Спочатку дівчата тягнуть його за лапи і хвіст, а потім міняються. Однак під час другої спроби дівчинка відірвала хвоста. Реакція аніматора та дівчат неабияк розвеселила мережу.

Зауважимо, що це відео за 2 дні набрало понад 50 млн переглядів та понад 6 млн лайків. Шалений успіх обумовлений тим, що відео вийшло досить кумедне. До того ж є імовірність, що хвіст відірвали випадково і це не було частиною шоу.

Користувачі у коментарях зазначили, що це один з найкумедніших роликів, який хочеться передивлятись. Були і ті, хто бідкався на дітей і казав, що їм треба обережніше ставитись до речей.

Нагадаємо, нещодавно кумедні тварини насмішили українців, рятуючись від спеки у Дніпрі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі завірусилось відео, як дитину привітав аніматор у незвичному костюмі.