Купуєш енергетик — спонсоруєш армію РФ: як російські товари проникають в Україну через TikTok

Токсичні в прямому і переносному сенсі тренди заходять в Україну

Не тільки прослуховування російської музики на популярних платформах приносить гроші російській армії. В Україні продовжують знаходитися поціновувачі російського контенту, зокрема молодь та підлітки дивляться відео блогерів. Ба більше, в Україні можна навіть придбати товари, які ці блогери випускають.

На цю проблему звернув увагу український блогер Рончик. Він розповів, що в пакунку зі смаколиками від підписників він знайшов два енергетики з Росії. Це Lit Energy блогера Михайла Литвина.

Цей блогер здобув популярність роблячи пранки та ведучи стріми. Його відео досі в топ переглядів в Росії попри те, що він наразі переховується за кордоном. В червні 2025 він втік, бо мав підроблений військовий квиток, а до цього кілька разів потрапляв в гучні скандали, наприклад в його багажнику знаходили зв’язану дівчину з травмами.

Його "напій" також неодноразово опинявся в неприємностях. Енергетик містить воду, цукор, таурин, кофеїн та кілька шкідливих інгредієнтів, через які на упаковках мають міститися попередження. Зокрема один з барвників викликає пухлини, пошкодження мозку тощо. Однак через популярність блогера гарно продається у Росії.

В РФ це звичайний, хоч і модний, енергетик

Українські підлітки іноді намагаються підхопити російський тренд в соцмережах Тікток та Інстаграм на відео з цим напоєм. Цим користуються і канали, які розповсюджують продукцію з РФ. Вони приносять енергетики в АТБ і начебто "знаходять" їх на поличках для хайпових відео. Такі товари можуть бути як підробкою, так і контрабандою. Порівняно з ціною в РФ, в Україні вона в рази вища. Такий енергетик можна придбати на інтернет платформах за 250 гривень.

Lit Energy начебто знаходять в АТБ

Lit Energy продають в Україні

В месенджері "Телеграм" є навіть спеціалізований канал, що розповсюджує модну серед російських підлітків продукцію. Окрім Lit Energy та брендованих російським серіалом "Слово пацана", в таких каналах продають чипси від російського блогера Діми Масленнікова та холодний чай від Влада А4. Ці російські блогери не виступали проти війни в Україні. До того, Влад А4 підтримував російського президента Володимира Путіна, хоча сам є білорусом за походженням. Власник каналу заявляє, що "привозить" товар в Україну.

Продаж товарів від російських блогерів в Україні

Продаж товарів з РФ в Україні

Перегляд відео російських блогерів, підтримка трендів в TikTok, купівля чипсів й енергетиків з РФ — участь не тільки у роспропаганді. Це також дає гроші Росії на війну проти України.

Купуєш чипси — спонсоруєш армію РФ

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну продовжують імпортувати товари країн, що підтримують Росію. Наприклад, це фініки та горіхи з Ірану.