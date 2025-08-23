Укр

Навязанные с детства: мариупольчанка удивила мифами о западе Украины, которые были в Донецкой области (видео)

Марта Иваненко
Новость обновлена 23 августа 2025, 15:40
Жители Мариуполя, что на Донетчине, с детства часто растут с определенными предубеждениями о мероприятии Украины. Они формировались под влиянием легенд и стереотипов.

Видео местной жительницы Екатерины в TikTok показало, как эти представления повлияли на выросшее в приазовском городе поколение.

Первым мифом мариупольчанка назвала представление, что жители западных областей страны — "ленивые и бедные". На юге Донецкой области рассказывали, что те, кто ездит работать в Европу, занимаются низкооплачиваемой или унизительной работой, потому что якобы не хотят работать по "нормальным" профессиям. Второй стереотип касался неприязни: в Мариуполе верили, что запад Украины ненавидит русскоязычных и жителей самого города только из-за их существования.

Еще один миф был связан с языком. Если человек говорил по-украински или "суржиком", его автоматически относили к жителям сел на западе. "И, в целом, все, кто говорил на украинском языке, хотя бы немного воспринимались так, что они приехали из села. И это максимально высмеивалось", — добавила Екатерина.

Четвертый миф обладал исторической природой: львовян считали причастными к нацистским действиям во время Второй мировой войны и убежденными врагами русскоязычных. Пятый стереотип был настолько абсурдным и шутливым, что предполагал следующее: "Если русскоязычный человек попадет в "Криевку" (культовое заведение Львова — ред.), его съедят".

Шестой миф касался лозунга "Слава Украине". Екатерина отметила, что в Мариуполе его приписывали исключительно львовянам и приравнивали к лозунгам Гитлера. "Нас воспитывали в максимальной враждебности к западным областям. И, к сожалению, это не шутки. Этим нас пропитывали с детства", — подчеркнула автор видео.

Девушка рассказала, что большинство школ в городе были русскоязычными, а украиноязычные заведения, даже если существовали, на перерывах учителя не общались на родном языке.

"В целом, был такой вайб малороссийства. Запад – это какой-то отдельный народ. Мы его не знаем. А вот Россия – это наш "старший брат"", — вспомнила мариупольчанка.

Тем временем в комментариях разгорелась активная дискуссия. "Открою вам секрет: мы здесь на западе страны совершенно не думали о том, как вы там живете на востоке", — пишет одна пользовательница.

"Мы, с запада Украины, никогда не думали о востоке плохо. Мы просто жили своей жизнью, работали, берегли свою культуру и традиции", — добавляет другая.

Под видео в целом преобладает удивление по поводу стереотипов о западе, обсуждаются мифы о бедности и ненависти, а также отмечается, что российская пропаганда активно влияла на формирование этих представлений.

Напомним: с мая 2022 Мариуполь находится в оккупации России. Ранее, в 2014 году, этот город был в аналогичной ситуации — впрочем, через несколько месяцев ВСУ освободили его от вражеских боевиков.

"Телеграф" сообщал, что Советский Союз оставил после себя не только воспоминания о дефиците, трагедиях и тирании, но и закрепил многочисленные гендерные стереотипы. Многие из них дошли до сих пор и до сих пор влияют на воспитание детей.

