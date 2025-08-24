Зробити фото як у Парижі, не залишаючи столиці: де у Києві Ейфелева вежа та як її знайти (карта)

Розповідаємо, де знайти українську версію паризького символу та що цікавого є в районі

Сьогодні зробити ефектне фото біля Ейфелевої вежі стало можливо не виїжджаючи за кордон і тим більше не відвідуючи Париж. Адже у Києві є унікальна репліка легендарного символу Франції.

Ця копія Ейфелевої вежі стала не просто декоративним елементом, а справжнім символом натхнення та творчого підходу до міської забудови. Вона нагадує про багатство культурних впливів та прагнення Києва до міжнародного рівня якості та комфорту.

Копія Ейфелевої вежі у Києві

Оригінальна Ейфелева вежа: символ Парижа та інженерного генія

Справжня Ейфелева вежа — один із найвідоміших символів Парижа та всієї Франції. Збудована у 1889 році для Всесвітньої виставки, вона стала справжнім шедевром тогочасної інженерної думки. Висота вежі сягає 324 метрів, що тривалий час робило її найвищою спорудою у світі. Створена за проєкт інженера Густава Ейфеля, конструкція зібрана більш ніж з 18 тисяч металевих частин і важить близько 10 тисяч тонн. Вежа є найпопулярнішим туристичним об’єктом, щорічно ваблячи мільйони відвідувачів з усього світу.

Київська копія: міський символ із французьким акцентом

Натхненні знаменитою паризькою пам’яткою забудовники житлового комплексу "Французький квартал" – компанія "Київміськбуд" – створили свою 16-метрову копію. Попри те що вона значно менша за оригінал, ця мініатюрна вежа виглядає дуже ефектно і деталізовано.

Копія Ейфелевої вежі у Києві

Для створення конструкції використовувалися сучасні матеріали, що забезпечує довговічність та стійкість до погодних умов. Збудована з точним дотриманням архітектурних особливостей, копія стала унікальною окрасою житлового комплексу та предметом гордості мешканців району.

Як дістатися і що подивитися поруч

Нова вежа розташована за адресою вулиця Академіка Філатова, 2/1. Щоб дістатися до неї, можна доїхати до станції метро "Либідська", пройтися вулицею Джона Маккейна і на першому перехресті повернути ліворуч на вулицю Академіка Філатова. Всього близько 400 метрів від метро – і ви на місці.

"Французький квартал" сам по собі заслуговує на увагу – стильні будинки, затишні вулички та продумані громадські простори створюють атмосферу справжнього європейського району в самому серці Києва. Тут приємно гуляти, розслаблятися та робити гарні фотографії.

