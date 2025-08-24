Сделать фото как в Париже, не покидая столицы: где в Киеве Эйфелева башня и как ее найти (карта)

Рассказываем, где найти украинскую версию парижского символа и что интересного есть в районе

Сегодня сделать эффектное фото у Эйфелевой башни стало возможно не выезжая за границу и тем более не посещая в Париж. Ведь в Киеве есть уникальная реплика легендарного символа Франции.

Эта копия Эйфелевой башни стала не просто декоративным элементом, а настоящим символом вдохновения и творческого подхода к городской застройке. Она напоминает о богатстве культурных влияний и стремлении Киева к международному уровню качества и комфорта.

Копия Эйфелевой башни в Киеве

Оригинальная Эйфелева башня: символ Парижа и инженерного гения

Настоящая Эйфелева башня — один из самых узнаваемых символов Парижа и всей Франции. Построенная в 1889 году для Всемирной выставки, она стала настоящим шедевром инженерной мысли того времени. Высота башни достигает 324 метров, что долгое время делало её самым высоким сооружением в мире. Созданная по проекту инженера Густава Эйфеля, конструкция собрана из более чем 18 тысяч металлических частей и весит около 10 тысяч тонн. Башня является популярным туристическим объектом, ежегодно привлекая миллионы посетителей со всего мира.

Киевская копия: городской символ с французским акцентом

Вдохновленные знаменитым парижским памятником, застройщики жилого комплекса "Французский квартал" — компания "Киевгорстрой" — создали свою 16-метровую копию. Несмотря на то что она значительно меньше оригинала, эта миниатюрная башня выглядит очень эффектно и детализировано.

Копия Эйфелевой башни в Киеве

Для создания конструкции использовались современные материалы, что обеспечивает долговечность и устойчивость к погодным условиям. Построенная с точным соблюдением архитектурных особенностей, копия стала уникальным украшением жилого комплекса и предметом гордости жителей района.

Как добраться и что посмотреть рядом

Новая башня расположена по адресу: улица Академика Филатова, 2/1. Чтобы добраться до нее, можно доехать до станции метро "Лыбедская", пройтись по улице Джона Маккейна и на первом перекрестке свернуть налево на улицу Академика Филатова. Всего около 400 метров от метро – и вы у цели.

"Французский квартал" сам по себе заслуживает внимания – стильные дома, уютные улочки и продуманные общественные пространства создают атмосферу настоящего европейского района в самом сердце Киева. Здесь приятно гулять, расслабляться и делать красивые фотографии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о здании на Подоле, где варили пиво более 140 лет. Сегодня там расположился киевский techno-клуб, который можно узнать по перечеркнутой букве Е (∄).