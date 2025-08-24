Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости в вышиванке с изюминкой: не всем такая по карману (фото)

Автором модели стала дизайнер Эльвира Гасанова

Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости обратился к гражданам с Майдана Независимости, появившись в национальном наряде – вышиванке от украинского бренда Damirli.

Соответствующее фото опубликовал Офис президента. Для праздничного обращения глава государства выбрал черную льняную рубашку свободного кроя с длинным рукавом.

Автором модели стала дизайнер Эльвира Гасанова, основательница бренда Damirli. Символично, что изделие получило название "Україна".

Вышивка украшает воротник и манжеты рубашки, а главным акцентом выступает карта Украины, выполненная вручную. Аналогичную модель, но в белом цвете, можно приобрести на официальном сайте бренда по цене 18 160 гривен.

Дизайнер Виктор Анисимов, работающий над стилем Зеленского, ранее рассказывал о процессе создания этого образа. В интервью "Телеграфу" он объяснил, что речь шла о форменной одежде в черном цвете с намеком на современный покрой.

Напомним, 16 августа президент США Дональд Трамп сделал комплимент одежде Зеленского. "Только посмотрите на него, мне нравится", — сказал Трамп, комментируя костюм украинского лидера в начале визита.